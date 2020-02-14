Лукашенко 14 февраля уехал в Светлогорск на проблемный объект

Источник материала: Ежедневник



фото: tut.by

Президент совершает поездку в Гомельскую область.

Как сообщает пресс-служба администрации президента, у главы государства запланирован визит на Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат и построенный на его базе завод сульфатной беленой целлюлозы.

Лукашенко намерен изучить социально-экономическую ситуацию в регионе, оценить результаты реализации инвестиционного проекта и работу нового предприятия.

Объект в Светлогорске имеет трудную историю. Концерну "Беллесбумпром" пришлось самостоятельно завершать строительство, подрядчиком которого было ОАО «Китайская корпорация Инжиниринга САМС» (САМСЕ).

Проект стартовал в 2010 году. По его завершении в Беларуси должны был появиться завод беленой сульфатной целлюлозы производительностью до 400 тысяч тонн товарной целлюлозы в год.

Завод строился с привлечением китайских кредитов. Общая его стоимость составила около 800 млн долларов. Его строительство сопровождалось периодическими скандалами: население жаловалось на едкий запах, китайский подрядчик уложил бракованный кабель, крыша в одном из цехов частично обрушилась…

Из-за разногласий с китайским подрядчиком расстались. Предприятию дали отсрочку по погашению кредита на год – его обязательства перед китайским банком взял на себя Минфин. С 2020 года, как надеялись власти, предприятие должно начать самостоятельно расплачиваться по кредиту.