Под Минском LADA влетела под фуру: пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы при столкновении автомобиля с фурой в Минском районе. Об этом сообщили в ГАИ.

Авария произошла 13 февраля, около 20.00, на 22-м километре трассы Р23 Минск — Микашевичи. Установлено, что 30-летний водитель MAN выезжал с обочины в первую полосу и не уступил дорогу автомобилю LADA 4×4, который ехал попутно. Удар пришелся в заднюю ось грузовика.









В результате ДТП 66-летний водитель ВАЗа и двое пассажиров (43 года и 55 лет) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водитель фуры в аварии не пострадал.