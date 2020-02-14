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Под Минском LADA влетела под фуру: пострадали три человека

14.02.2020 12:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы при столкновении автомобиля с фурой в Минском районе. Об этом сообщили в ГАИ.

Авария произошла 13 февраля, около 20.00, на 22-м километре трассы Р23 Минск — Микашевичи. Установлено, что 30-летний водитель MAN выезжал с обочины в первую полосу и не уступил дорогу автомобилю LADA 4×4, который ехал попутно. Удар пришелся в заднюю ось грузовика.



В результате ДТП 66-летний водитель ВАЗа и двое пассажиров (43 года и 55 лет) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водитель фуры в аварии не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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30-летний водитель MAN выезжал с обочины в первую полосу и не уступил дорогу ВАЗу.
 
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Полымя
Lida.Info
Единство
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Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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