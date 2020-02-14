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Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Бангкока

14.02.2020 11:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. 40 выстрелов прогремели утром 14 февраля. По словам очевидцев, неизвестный стрелял в воздух, но несколько раз направлял оружие и в прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Бангкока

В полиции сообщают, что пострадавших нет. Стрелком оказался 44-летний житель. На данный момент известно, что он ушел из дома с пистолетом в руках после семейной ссоры. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Бангкока

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Бангкока

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Новости Таиланда. 40 выстрелов прогремели утром 14 февраля. По словам очевидцев, неизвестный стрелял в воздух, но несколько раз направлял оружие и в...
 
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
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