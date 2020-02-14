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Американский пирог: что показали на Чикагском автосалоне 2020 года

14.02.2020 11:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не секрет, что с развитием интернета традиционные автосалоны стремительно утрачивают свое былое значение для производителей, привлекая все меньше посетителей. Впрочем, вряд ли в ближайшее время мы увидим реальный закат крупнейших автошоу — не исключено, что они станут неким подобием «провинциальной» по статусу выставки в Чикаго.

Чикагский автосалон и в эпоху живых и красочных онлайн-презентаций не теряет своей популярности у американской публики — в отличие, скажем, от более авторитетных по статусу смотрин в Детройте или Нью-Йорке, от участия в которых отказывается все больше автопроизводителей. Пока неясна и судьба международного автошоу IAA, проводившегося во Франкфурте с 50-х годов прошлого века — прошедшее в сентябре 2019 года мероприятие стало последним в комплексе Messe Frankfurt, а следующая выставка если и состоится, то уже в другом немецком городе и, по всей видимости, в другом формате. Тем временем организаторам автосалона в Чикаго, похоже, удалось найти свою «фишку», благодаря которой выставка в McCormick Place стабильно привлекает внимание автомобильных компаний со всего мира.


Выставляются в «городе ветров» преимущественно серийные новинки, которые очень скоро окажутся у местных дилеров. Подавляющее большинство дебютов — это по-прежнему любимые американцами минивэны, полноразмерные SUV и пикапы.


Chrysler Pacifica

Chrysler Pacifica

Так, в Чикаго дебютировал обновленный однообъемник Chrysler Pacifica, общий дизайн которого пересмотрен минимально. Новыми оказались укрупненная решетка радиатора, светодиодные фары и соединенные световой полоской задние фонари, а также диски колес. В салоне появилась новая мультимедиасистема Uconnect 5 с 10,1-дюймовым тачскрином, список опций пополнился камерой для наблюдения за детьми в салоне, а доступный набор комплектаций — самым роскошным исполнением Pinnacle с шестью раздельными креслами, отделанными кожей наппа карамельного оттенка и увеличенным боксом-подлокотником между сиденьями переднего ряда.


Chrysler Pacifica

Для Pacifica с 287-сильным атмосферным бензиновым V6 объемом 3,6 л отныне доступна полноприводная трансмиссия с муфтой подключения задней оси. Также в гамме имеется 264-сильная «подзаряжаемая» гибридная установка, обеспечивающая до 53 км запаса хода на электротяге. Прием заказов на обновленную Pacifica начнется в третьем квартале текущего года.


Jeep Gladiator Mojave

Jeep провела в Чикаго сразу несколько премьер, однако все они оказались лишь спецверсиями уже знакомых моделей. А самой интересной из них оказался пикап Gladiator в новом исполнении Mojave, дооборудованный для быстрой езды по пустыне. Грузовичок получил усиленную раму, лифт подвески, амортизаторы Fox с выносными резервуарами, расширенную колею, дополнительную защиту днища, различные компоненты из каталога официальных аксессуаров Jeep Performance и внедорожные шины Falken Wildpeak All-Terrain внешним диаметром 33 дюйма.


Jeep Gladiator Mojave

Jeep Gladiator Mojave

Под капотом — 3,6-литровый V6 Pentastar мощностью 285 л. с. в паре с 6-ступенчатой «механикой» или опциональным 8-ступенчатым «автоматом». Также сообщается, что Gladiator Mojave, продажи которого начнутся во втором квартале, способен буксировать прицеп массой до 2,7 тонны.


Chevrolet Equinox

Chevrolet Equinox

На стенде Chevrolet — обновленный «паркетник» Equinox. От дореформенной машины образца 2016 года посвежевший кроссовер отличается в первую очередь иной облицовкой передка с измененным оформлением решетки радиатора и новыми светодиодными фарами с горизонтальными перемычками. Также рестайлинг принес Equinox новый задний бампер и измененный рисунок фонарей, а вдобавок и «спортивное» исполнение RS, которое раньше было доступно для китайской версии модели. Такой вариант «паркетника» щеголяет окрашенной в черный глянец радиаторной решеткой, квартетом круглых патрубков выхлопа, салоном с отделкой черного цвета и красной прострочкой, а также оригинальными 19-дюймовыми колесными дисками.


Chevrolet Equinox RS

Chevrolet Equinox RS

Обновки затронули также базовое оснащение — на борту стало больше электронных помощников, включая контроль рядности движения, камеру заднего вида и систему автоматического торможения. Моторная гамма Equinox по-прежнему включает бензиновые агрегаты с турбонаддувом объемом 1,5 л и 2 л, которые у дореформенной машины развивали 172 л. с. и 255 л. с. соответственно. Коробки передач — только «автомат» (6- и 9-ступенчатый). У американских дилеров обновленный Equinox появится осенью.


Ford GT Liquid Carbon Edition

Компания Ford провела небольшую техническую ревизию своего суперкара GT. Доработанное специалистами отделения Ford Performance купе получило форсированный 3,5-литровый битурбо-V6, который теперь развивает 669 л. с. — отдача, таким образом, стала на 14 л. с. больше. Воздухозаборники для охлаждения двигателя были увеличены, установлены более производительный интеркулер и титановая выхлопная система от Akrapovic (она идет в «базе» — раньше за эту опцию необходимо было доплачивать 10 тысяч долларов), а в режиме Track суперкар теперь должен управляться еще лучше благодаря измененным настройкам подвески.


Ford GT Liquid Carbon Edition

Ford GT Liquid Carbon Edition

Кроме того, для GT 2020-го модельного года доступен новый вариант исполнения — Liquid Carbon Edition. Фордовцы решили, что их суперкар вполне может обойтись без окраски наружных панелей, изготовленных из углеволокна — их покрыли прозрачным лаком. А еще особая версия «двухдверки» получила облегченные колеса — они также карбоновые. Отметим, что в 2018 году Ford решил увеличить тираж GT до 1350 машин вместо первоначальной тысячи суперкаров.


Kia Cadenza

Kia Cadenza

Корейская Kia привезла в Чикаго обновленный седан Cadenza, который, правда, у себя на родине дебютировал еще в середине прошлого года как K7 Premier. Стилисты переосмыслили практически весь дизайн Cadenza — прежними у модернизированной машины остались разве что двери и крыша, а в салоне изменилось оформление передней панели, консоли и центрального тоннеля, за доплату предлагаются виртуальные приборы. Но в отличие от корейского рынка, американцам придется довольствоваться версией с одним-единственным атмосферным V6 объемом 3,3 л, который развивает 290 л. с. и идет в связке с 8-ступенчатым «автоматом».


Nissan Frontier

Nissan Frontier

Пикап Nissan Frontier — настоящий старожил американского рынка. Его дебют состоялся в 2005 году, а долгожданная смена поколений пикапа произойдет лишь в следующем году. Тем не менее заготовленный для следующего Frontier новый двигатель уже прописался под капотом нынешнего пикапа — это 3,8-литровый бензиновый V6 с непосредственным впрыском, развивающий 310 л. с. и 380 Нм крутящего момента. Коробка передач у Frontier 2020 модельного года, который у дилеров появится весной, тоже новая — это безальтернативный 9-ступенчатый «автомат», сменивший прежние 5-ступенчатые «механику» и «автомат». Привод — задний или подключаемый полный. К слову, в Европе, где Frontier известен под именем Navara, уже давно продается новая машина и к тому же обновленная в прошлом году.


Toyota Highlander XSE

У Toyota в Чикаго, казалось бы, настоящий урожай новинок, но на деле речь идет лишь о наборе декоративных улучшений для моделей Tundra, Sequoia, 4Runner и Tacoma. Для нас же потенциальный интерес может представлять кроссовер Highlander в новой версии XSE. Это четвертое поколение Highlander, проникшееся, так сказать, «драйверскими» ценностями — от стандартного кроссовера исполнение XSE отличается более сложной пластикой передка и развитым обвесом.


Toyota Highlander XSE

Toyota Highlander XSE

Из прочих особенностей — выставленные напоказ патрубки выхлопа, оригинальные 20-дюймовые колесные диски, перенастроенные подвеска и электроусилитель руля. В салоне Highlander XSE — декоративные вставки «под карбон» и опциональная отделка двухцветной искусственной кожей с контрастной прострочкой. 3,5-литровый V6 под капотом (295 л. с.) в паре с 8-ступенчатым «автоматом» остался прежним. Если Highlander XSE и доберется до Беларуси, то не в обозримом будущем — на нашем рынке до сих пор продается прошлое поколение Highlander.

 
 
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В отличие от выставок в Детройте или Нью-Йорке, Чикагский автосалон и в эпоху онлайн-презентаций не теряет своей популярности у американской публики.
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
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