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Cкоростной трамвай в Минске пустят из Сухарево

14.02.2020 14:07 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Проект альтернативного метрополитену транспорта - скоростного трамвая - внесен в генплан развития Минска. Об этом начальник дорожного отдела Минскинжпроекта Елена Веренько сообщила агентству «Минск-Новости».

Ранее сообщалось, что протяженность путей трассы первого скоростного трамвая составит более 9 километров. В трамвае будет до пяти вагонов. Реализация этого проекта улучшит сообщение жилого района с центром Минска.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Минске первую трассу скоростного трамвая могут провести по территории жилого района Сухарево. Она пройдет от улицы Шаранговича через улицу Пономаренко до...
 
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