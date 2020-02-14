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Cкоростной трамвай в Минске пустят из Сухарево
Источник материала: Myfin
Проект альтернативного метрополитену транспорта - скоростного трамвая - внесен в генплан развития Минска. Об этом начальник дорожного отдела Минскинжпроекта Елена Веренько сообщила агентству «Минск-Новости».
Ранее сообщалось, что протяженность путей трассы первого скоростного трамвая составит более 9 километров. В трамвае будет до пяти вагонов. Реализация этого проекта улучшит сообщение жилого района с центром Минска.
Источник: Myfin.by
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