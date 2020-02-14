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Мингорисполком предложит Лукашенко облегчить жизнь приговоренному к сносу частному сектору
Источник материала: Tut.by
Мингорисполком намерен внести на рассмотрение Александру Лукашенко предложение, чтобы жители приговоренного к сносу частного сектора в столице могли, наконец-то, модернизировать свои дома. Об этом сообщает агентство «
Согласно Генплану Минска, многие кварталы частного сектора рано или поздно снесут. Но проблема в том, что часто сроки этого сноса не определены, а если и определены, то все равно не выполняются. Некоторые ждут сноса еще с 80-х годов прошлого века. Но, при этом, жители таких кварталов по закону не могут реконструировать свои дома. Получается, что и жить неудобно, и смотрится так себе, и вообще, сложно что-то планировать.
Сейчас городские власти готовят доклад президенту с таким предложением.
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По мнению председателя Мингорисполкома, людям нужно дать возможность модернизировать свое жилье, независимо от перспективных планов на него.
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