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Мингорисполком предложит Лукашенко облегчить жизнь приговоренному к сносу частному сектору

14.02.2020 14:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мингорисполком намерен внести на рассмотрение Александру Лукашенко предложение, чтобы жители приговоренного к сносу частного сектора в столице могли, наконец-то, модернизировать свои дома. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Согласно Генплану Минска, многие кварталы частного сектора рано или поздно снесут. Но проблема в том, что часто сроки этого сноса не определены, а если и определены, то все равно не выполняются. Некоторые ждут сноса еще с 80-х годов прошлого века. Но, при этом, жители таких кварталов по закону не могут реконструировать свои дома. Получается, что и жить неудобно, и смотрится так себе, и вообще, сложно что-то планировать.

По мнению председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака, людям нужно дать возможность модернизировать свое жилье, независимо от перспективных планов на него. Главное, чтобы соблюдались требования пожарной безопасности, не увеличивалось количество квартир на участке и так далее. Правда, речь не о тех кварталах, сроки сноса которых точно известны и к нему вот-вот приступят.

Сейчас городские власти готовят доклад президенту с таким предложением.

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Теги: Минск
 
 
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По мнению председателя Мингорисполкома, людям нужно дать возможность модернизировать свое жилье, независимо от перспективных планов на него.
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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