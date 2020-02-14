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В Могилеве столкнулись две машины: незакрепленный баллон проломил сидение и травмировал водителя

14.02.2020 14:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 13 февраля Opel врезался в Peugeot, сообщает УВД. И все бы обошлось механическими повреждениями авто, если бы водитель Opel не перевозил в багажнике незакрепленный баллон.


Авария произошла в 09.40 на проспекте Димитрова в районе поворота на могилевский мясокомбинат. За рулем Opel был 61-летний могилевчанин. Он врезался в Peugeot, который поворачивал налево.

В багажнике водитель Opel перевозил незакрепленный кислородный баллон. Заднее пассажирское сиденье было сложено, поэтому баллон после удара проломил сиденье водителя и причинил травмы мужчине.

Водитель Opel в больнице.

 
Теги: Могилев
 
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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