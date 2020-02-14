В Могилеве столкнулись две машины: незакрепленный баллон проломил сидение и травмировал водителя

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 13 февраля Opel врезался в Peugeot, сообщает УВД. И все бы обошлось механическими повреждениями авто, если бы водитель Opel не перевозил в багажнике незакрепленный баллон.





Авария произошла в 09.40 на проспекте Димитрова в районе поворота на могилевский мясокомбинат. За рулем Opel был 61-летний могилевчанин. Он врезался в Peugeot, который поворачивал налево.

В багажнике водитель Opel перевозил незакрепленный кислородный баллон. Заднее пассажирское сиденье было сложено, поэтому баллон после удара проломил сиденье водителя и причинил травмы мужчине.

Водитель Opel в больнице.