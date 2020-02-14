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В Могилеве столкнулись две машины: незакрепленный баллон проломил сидение и травмировал водителя
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 13 февраля Opel врезался в Peugeot,
Авария произошла в 09.40 на проспекте Димитрова в районе поворота на могилевский мясокомбинат. За рулем Opel был 61-летний могилевчанин. Он врезался в Peugeot, который поворачивал налево.
В багажнике водитель Opel перевозил незакрепленный кислородный баллон. Заднее пассажирское сиденье было сложено, поэтому баллон после удара проломил сиденье водителя и причинил травмы мужчине.
Водитель Opel в больнице.
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Авария произошла около мясокомбината 13 февраля.
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