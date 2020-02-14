В Минске станцевали против насилия над женщинами

Акция проходит с 2012 года, в ней участвуют женщины из 200 стран. В Беларуси флешмоб проводится в пятый раз. Организует акцию «Центр по продвижению прав женщин — Ее права». Поучаствовать в танце продолжительностью около четырех минут пришли около 30 человек: женщины, дети и даже несколько мужчин, пишет