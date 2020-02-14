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В Минске станцевали против насилия над женщинами
Источник материала: Партизан
Вечером 14 февраля в ТЦ «Столица» прошел танцевальный флешмоб против насилия над женщинами One Billion Rising («Один миллиард восставших»).
Акция проходит с 2012 года, в ней участвуют женщины из 200 стран. В Беларуси флешмоб проводится в пятый раз. Организует акцию «Центр по продвижению прав женщин — Ее права». Поучаствовать в танце продолжительностью около четырех минут пришли около 30 человек: женщины, дети и даже несколько мужчин, пишет
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Вечером 14 февраля в ТЦ «Столица» прошел танцевальный флешмоб против насилия над женщинами One Billion Rising («Один миллиард восставших»).
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