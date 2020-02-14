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В течение года 5 стран ЕС получили больше 50% электричества из возобновляемых источников

14.02.2020 21:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

5 странам Евросоюза по итогам года удалось получить больше половины использованного электричества из возобновляемых источников, согласно данным европейского статистического агентства Евростат, пишет сайт euro-pulse.ru.

Больше всего «зеленой» энергии оказалось у Австрии (там 73% энергии получено из возобновляемых источников), следом идут Швеция (66%), Дания (62%), Литва (53%) и Португалия (52%).

Меньше всего электричества из возобновляемых источников получили Мальта и Венгрия (по 8%) и Кипр и Люксембург (по 9%).

В среднем по Евросоюзу 32% электроэнергии получено из возобновляемых источников, и эта доля постепенно увеличивается.

Самая большая доля «зеленой» энергии приходится на ветряки: это источник 36% всей возобновляемой энергии в ЕС. Следом идет энергия текущей воды (33% «зеленой» энергии); на третьем месте солнечные панели (12%), на четвертом – твердое биотопливо (10%). На оставшиеся источники возобновляемой энергии — геотермальные источники, энергию волн и жидкое биотопливо — приходится меньше 10%.
 
 
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5 странам Евросоюза по итогам года удалось получить больше половины использованного электричества из возобновляемых источников, согласно данным европейского...
 
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