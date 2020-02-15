Нелегальных мигрантов выдало сердцебиение

На западе Чехии в районе города Соколов правоохранители с помощью прибора, фиксирующего стук человеческого сердца, обнаружили в автофургоне 11 нелегальных мигрантов. Об этом 14 февраля сообщила журналистам представитель полиции Зузана Тыржова.













Она уточнила, что при контроле автомобиля был использован так называемый heartbeat detector.









"Этот прибор посредством детекторов фиксирует сердечный ритм на основе стука сердца. В данном случае прибор, будучи направленным на грузовой отсек автомобиля, зафиксировал наличие в нем большого числа людей", − рассказала Тыржова.

По ее словам, в машине с румынским регистрационным номером находились 11 нелегальных мигрантов из Афганистана, Бангладеш и Сомали, направлявшихся в Германию. Все они возрастом от 16 до 36 лет.

Водитель и его напарник автофургона задержаны и вместе с нелегальными мигрантами.



