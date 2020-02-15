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Мастер из Пинска собрал и отреставрировал больше сотни часов
15.02.2020 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Жизнь под бой курантов - мастер из Пинска собрал и отреставрировал больше сотни часов. Все - старинные механизмы. И у каждого экземпляра свое неповторимое звучание.
Самым старым часам в коллекции более 130 лет
Реставрацией часов Василий начал заниматься шесть лет назад. Ремонтировать берется только старые часы. Самым возрастным больше 130 лет. Практически все экспонаты коллекционер собирал по деревням. Сейчас в коллекции больше сотни часов, и все мужчина отреставрировал сам. Мастерскую организовал у себя дома. И не продажи ради, а чтобы забытые на чердаках произведения искусства получили вторую жизнь.
У каждых часов свой уникальный бой. Это как почерк мастера. Сейчас пинский часовщик работает сразу над четырьмя новыми экспонатами для своей коллекции и готовится к персональной выставке.
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Жизнь под бой курантов - мастер из Пинска собрал и отреставрировал больше сотни часов. Все - старинные механизмы. И у каждого экземпляра свое неповторимое...
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