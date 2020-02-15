Источник материала: Виртуальный Брест

Жизнь под бой курантов - мастер из Пинска собрал и отреставрировал больше сотни часов. Все - старинные механизмы. И у каждого экземпляра свое неповторимое звучание.







За ходом вековых маятников наблюдала и Мария Тройнич. На стенах этого дома висят десятки часов, но показывают разное время. Механизмы исправны. Но если все начнут звонить одновременно, может разболеться голова. Для коллекционера Василия бой часов как музыка. Говорит, если прислушаться, то можно узнать, как звучит душа старого мастера.

Самым старым часам в коллекции более 130 лет

Реставрацией часов Василий начал заниматься шесть лет назад. Ремонтировать берется только старые часы. Самым возрастным больше 130 лет. Практически все экспонаты коллекционер собирал по деревням. Сейчас в коллекции больше сотни часов, и все мужчина отреставрировал сам. Мастерскую организовал у себя дома. И не продажи ради, а чтобы забытые на чердаках произведения искусства получили вторую жизнь.

У каждых часов свой уникальный бой. Это как почерк мастера. Сейчас пинский часовщик работает сразу над четырьмя новыми экспонатами для своей коллекции и готовится к персональной выставке.