ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Модная провокация. Мужчина снялся в платье и с макияжем для российского Vogue

16.02.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Премьер московского Большого театра и Американского театра балета Дэвид Холберг снялся в тематической фотосессии для российской версии модного журнала Vogue и вызвал споры между читателями. Кадры съемки появились в Instagram-аккаунте издания, рассказывает lenta.ru

На опубликованных снимках 37-летний артист балета предстал в нескольких образах, в том числе в черном кутюрном платье из полупрозрачной ткани в белый горошек. Также мужчина примерил рубашку с рукавами-фонариками в розовую полоску. На еще одном снимке он запечатлен в нижнем белье бежевого цвета и сером пальто, надетом на голое тело.

В интервью изданию Vogue Дэвид Холберг, который стал первым американцем-премьером в трупе Большого театра, рассказал о красоте, стиле, моде, своей балетной жизни в Москве и любви к модным провокациям.

— Мода для меня — индивидуальный стиль. Стиль — это ваш личный голос, не тренды. Это то, как вы держите руку на собственном пульсе, а не на пульсе сиюминутных тенденций. Мой стиль сегодня отчасти вызывающий. Иногда я слишком собран, иногда слишком расслаблен. Скорее повседневный, достаточно традиционный, но «с придурью».

В комментариях к посту мнение пользователей по поводу образа Холберга разделились. «Красиво, что тут скажешь», — высказался один. «Очень по-домашнему, не считая платья и намека на ориентацию. <…> Мужчина силен и красив, особенно ноги, акцент на контрасте очень», — поддержал другой. «Это очень смело, восхитительно и рискованно», — заметил третий. В то же время некоторых юзеров озадачил внешний вид артиста. «Перебор однозначно для издания такого уровня!», «Эпатаж и провокация, что красивого в этих фото?».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jonathan Van Ness (@jvn) 2 Дек 2019 в 6:44 PST

Напомним, в декабре 2019 года американский стилист и парикмахер Джонатан Ван Несс сфотографировался для обложки британской версии модного женского журнала Cosmopolitan. На фотографии 32-летний бородатый мужчина позировал, сидя на полу в платье персикового оттенка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотосессия для российского Vogue вызвала горячие обсуждения в Сети
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Беларуси определился с кандидатурой посла в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Вороновская газета

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика