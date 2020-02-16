Модная провокация. Мужчина снялся в платье и с макияжем для российского Vogue

Источник материала: Tut.by

Премьер московского Большого театра и Американского театра балета Дэвид Холберг снялся в тематической фотосессии для российской версии модного журнала Vogue и вызвал споры между читателями. Кадры съемки появились в Instagram-аккаунте издания, рассказывает lenta.ru

На опубликованных снимках 37-летний артист балета предстал в нескольких образах, в том числе в черном кутюрном платье из полупрозрачной ткани в белый горошек. Также мужчина примерил рубашку с рукавами-фонариками в розовую полоску. На еще одном снимке он запечатлен в нижнем белье бежевого цвета и сером пальто, надетом на голое тело.

В интервью изданию Vogue Дэвид Холберг, который стал первым американцем-премьером в трупе Большого театра, рассказал о красоте, стиле, моде, своей балетной жизни в Москве и любви к модным провокациям.

— Мода для меня — индивидуальный стиль. Стиль — это ваш личный голос, не тренды. Это то, как вы держите руку на собственном пульсе, а не на пульсе сиюминутных тенденций. Мой стиль сегодня отчасти вызывающий. Иногда я слишком собран, иногда слишком расслаблен. Скорее повседневный, достаточно традиционный, но «с придурью».

В комментариях к посту мнение пользователей по поводу образа Холберга разделились. «Красиво, что тут скажешь», — высказался один. «Очень по-домашнему, не считая платья и намека на ориентацию. <…> Мужчина силен и красив, особенно ноги, акцент на контрасте очень», — поддержал другой. «Это очень смело, восхитительно и рискованно», — заметил третий. В то же время некоторых юзеров озадачил внешний вид артиста. «Перебор однозначно для издания такого уровня!», «Эпатаж и провокация, что красивого в этих фото?».

Напомним, в декабре 2019 года американский стилист и парикмахер Джонатан Ван Несс сфотографировался для обложки британской версии модного женского журнала Cosmopolitan . На фотографии 32-летний бородатый мужчина позировал, сидя на полу в платье персикового оттенка.