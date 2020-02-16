Член Совета Республики Владимир Хроленко принял участие в обсуждении нового закона о хозобществах

Источник материала: Полесская правда



30 января в Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам состоялась рабочая встреча по обсуждению проекта Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных обществ». В законотворческой деятельности в составе группы парламентариев принял участие сенатор от Пинщины В.Ф. Хроленко. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал помощник сенатора Юрий Бушик.

Владимир Федорович Хроленко осуществляет свои полномочия в парламенте без отрыва от трудовой деятельности в качестве директора ОАО «Парохонское», имеет богатый опыт хозяйственной работы, поэтому ему, как никому другому, близка тема законодательства о хозобществах.

Законопроект подготовлен в целях корректировки отдельных норм действующего Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» с учетом практики его применения, учета положений ряда программных документов, а также согласования норм Закона с отдельными законодательными актами и исключения пробелов правового регулирования. Он уже прошел процедуру принятия в первом чтении нижней палатой парламента и поступил на рассмотрение сенаторам. В составе специально созданной экспертной группы Владимир Хроленко принял активное участие в обсуждении подготовленного ко второму чтению законопроекта.

Владимир Федорович отметил, что данный Закон – это фундаментальный нормативный акт в обсуждаемой отрасли права. Предлагаемые законопроектом изменения послужат импульсом к развитию белорусского корпоративного законодательства. Проектом предусмотрен ряд корректировок положений Закона, регламентирующих вопросы управления хозяйственным обществом. В целях защиты имущественных интересов участников хозяйственного общества детализируется порядок проведения реорганизации хозяйственного общества. Например, создание механизма, позволяющего конвертировать долги хозяйственных обществ в доли (акции). По мнению В. Хроленко, важно закрепить процесс распределения акций на возмездной и безвозмездной основе в интересах работников этих обществ.

В ходе дискуссии рабочая группа сенаторов и представителей Минэкономики пришла к выводу, что отдельные положения законопроекта требуют дополнительной проработки. Владимир Хроленко внес предложение доработать вопросы приватизации хозобществ и механизмы определения доли их участников, чтобы акции распределялись между непосредственными участниками производства.

Выработанные предложения и замечания будут направлены в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь для рассмотрения при подготовке законопроекта ко второму чтению.