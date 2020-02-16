На контроле обращение с твердыми коммунальными отходами

Источник материала: Вороновская газета

С целью предотвращения и выявления нарушений в части обращения с твердыми коммунальными отходами, максимального извлечения вторичных материальных ресурсов из состава коммунальных отходов и предотвращения их захоронения, в Комитете государственного контроля Гродненской области с 14 по 24 февраля будут работать телефоны «горячей линии»: в г. Лида 8 (0154) 64-65-01, 64-65-02, 64-65-04 и 64-65-05, по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях ненадлежащей организации и доступности системы сбора коммунальных отходов, извлечения вторичных материальных ресурсов из состава коммунальных отходов, состояния площадок для сбора мусора, в том числе раздельного и складирования крупногабаритных отходов, о наличии мест несанкционированных свалок.