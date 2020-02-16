Новые цены на АЗС составят (за 1 л):
- АИ-92-К5-Евро - 1,71 руб.,
- АИ-95-К5-Евро – 1,81 руб.,
- АИ-98-К5-Евро – 2,03 руб.,
- дизельного топлива – 1,81 руб.
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С 16 февраля в Беларуси на копейку дорожает топливо
16.02.2020 09:58 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Новые цены на АЗС составят (за 1 л):
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Стоимость бензина и дизеля изменятся с учётом продолжающейся тенденции снижения курса национальной валюты, сообщили в Белнефтехиме.
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