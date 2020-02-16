Прогноз курса белорусского рубля: стабилизация и ... дальнейшее падение

Ослабление рубля, собственно, остановилось уже на этой неделе — 13 и 14 февраля, когда стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля немного снизилась. Курс доллара 13 февраля превысил уровень 2,2 рубля за доллар, но затем пошел вниз.





Select.by . Это могло быть коррекцией после подъема стоимости корзины в первой половине февраля. Не исключено, что некоторые предприятия начали продавать валюту для уплаты налогов. На следующей неделе этот процесс достигнет пика, что и должно поддержать белорусский рубль, пишет сайт





В то же время, продолжают действовать факторы, которые будет способствовать ослаблению курса белорусского рубля. В частности, по-прежнему сохраняется неопределенность с поставками российской нефти в Беларусь. Новых контрактов нет ни с российскими, ни с другими нефтедобывающими компаниями.





Более того, президент Беларуси 14 февраля в ходе посещения Гомельской области подтвердил свое твердое намерение покупать нефть в России только по мировым ценам и одновременно осваивать альтернативные маршруты поставок нефти из других стран, даже если Россия согласится на поставки нефти на белорусских условиях. Правда, первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой 10 февраля объяснил, что под мировыми ценами белорусской стороной понимаются цены на 17% ниже мировых.





Таким образом, Беларусь в текущем году потеряет значительную часть своих доходов от экспорта нефтепродуктов. Кроме того, возможно ухудшение внешней торговли с Россией и в других отраслях экономики.





Национальный банк 12 февраля принял решение о снижении с 19 февраля ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов — до 8,75% годовых.









Ставка по кредиту овернайт в белорусских рублях уменьшена с 10% до 9,75% годовых, а по депозиту овернайт — с 8% до 7,75% годовых. Это решение для валютного рынка РБ мало что значит, хотя в перспективе давление на курс рубля незначительно увеличится в связи с соответствующим снижением ставок по рублевым депозитам и кредитам.





Судя по валютным торгам,паники на валютном рынке РБ нет, но девальвационные ожидания населения и предприятий явно растут, и по мере появления все новых проблем в отношениях РБ и РФ они будут только усиливаться.





В условиях снижения притока валюты в страну от внешней торговли это приведет к дальнейшему ослаблению рубля, которое, скорее всего, на текущей неделе приостановится.