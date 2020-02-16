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Скульптурную композицию воинам-интернационалистам открыли в Кобрине в День памяти

16.02.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

15 февраля в Кобрине прошел митинг-реквием, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов. Именно в этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана.

Скульптурную композицию воинам-интернационалистам открыли в Кобрине в День памяти

Традиционно в этот день кобринчане собираются в «Сквере Воинской Славы» по улице Ленина на территории бывшей военной части. Сегодня это целый мемориальный комплекс. Здесь установлен вертолёт «Ми-8», каменная горка, символизирующая скалы Афганистана, колокол – в память обо всех тех, кто навсегда остался в Афганской земле и памятные плиты с именами погибших товарищей. Территория вокруг благоустроена: установлены уютные скамейки, высажены деревья и выложены дорожки.

Скульптурную композицию воинам-интернационалистам открыли в Кобрине в День памяти

Мемориальный парк в честь воинов-интернационалистов в Кобрине был сознан практически «с нуля» благодаря инициативе Кобринской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане». Были проведены работы от поиска подходящего места и разработки проекта, до благоустройства территории. Цель строительства сквера – память об уроках истории, подвигах своих предков.

Скульптурную композицию воинам-интернационалистам открыли в Кобрине в День памяти

В церемонии, посвященной 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти воинов-интернационалистов приняли участие горожане разных поколений, представители власти и правоохранительных органов, предприятий и общественных организаций, ветераны войны и труда, и, конечно же, люди, которые прошли Афганскую войну и стали прямыми свидетелями тех событий, семьи и друзья погибших.

Скульптурную композицию воинам-интернационалистам открыли в Кобрине в День памяти

С обращением к кобринчанам выступили председатель Кобринского районного исполнительного комитета Михаил Михайлович Гришкевич, председатель Кобринской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» полковник запаса Олег Алексеевич Коцюба.

Скульптурную композицию воинам-интернационалистам открыли в Кобрине в День памяти

15 февраля – особый день для тех, кто воевал в Афганистане. Множество бед и страданий та жестокая война в чужом краю принесла нашему народу. Но и там наши воины проявили стойкость, мужество, благородство и силу духа.

Скульптурную композицию воинам-интернационалистам открыли в Кобрине в День памяти

Кульминацией митинга-реквиема стало открытие памятника героям. Скульптурная композиция, изображающая трех воинов-интернационалистов на фоне скалы, стала своеобразным логическим завершением композиции сквера и призвана сохранить память о подвиге солдат и офицеров той войны.

Скульптурную композицию воинам-интернационалистам открыли в Кобрине в День памяти

Работал над памятником известный в Кобрине и далеко за его пределами художник и скульптор Геннадий Семенович Абрамов. Идейными вдохновителями создания памятника героям-афганцам в Кобрине стали участники районного объединения ветеранов войны в Афганистане.

Скульптурную композицию воинам-интернационалистам открыли в Кобрине в День памяти

Огромный вклад в создание мемориала и памятника воинам-интернационалистам внес участник боевых действий в Афганистане подполковник в отставке Андрей Владимирович Мелинчук. Ветеран-афганец называет мемориал делом всей своей жизни.

Скульптурную композицию воинам-интернационалистам открыли в Кобрине в День памяти

Скульптурную композицию воинам-интернационалистам открыли в Кобрине в День памяти

Большую помощь в создании памятника оказали КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ», СООО «ПП Полесье», ОАО «Кобринагромаш», ЧСУП «Ремсантехстрой» и другие организации.

Скульптурную композицию воинам-интернационалистам открыли в Кобрине в День памяти

Чин освящения памятного знака совершил и Настоятель кобринской церкви Введения Пресвятой Богородицы во храм протоиерей Владимир Мацкевич, здесь же прошла заупокойная Лития по погибшим.

Скульптурную композицию воинам-интернационалистам открыли в Кобрине в День памяти

Вот и появился в Кобрине еще один символ мужества, величия и силы духа простого солдата. Зажили раны, возмужали, стали мудрее солдаты и офицеры, вернувшиеся в свои семьи. Но только боль от потерь жива по сей день и стереть последствия той войны не могут ни годы, ни расстояния, ни память человеческая.

Скульптурную композицию воинам-интернационалистам открыли в Кобрине в День памяти

ФОТО: Юрий Киндин

 
 
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  15 февраля в Кобрине прошел митинг-реквием, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов. Именно в этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из...
 
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