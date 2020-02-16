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В Пинске LADA сбила на перекрёстке местную жительницу

16.02.2020 09:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 февраля примерно в 20:20 в Пинске произошёл наезд на пешехода. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 50-летний местный житель за рулём LADA Largus ехал по улице Брестская. Проезжая перекрёсток с улицей Революционная на запрещающий сигнал светофора, автомобиль сбил 53-летнюю пинчанку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. 

В Пинске LADA сбила на перекрёстке местную жительницу
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

Женщина была госпитализирована, однако ночью скончалась от полученных травм. По факту аварии ведётся проверка. 

На неделе в Кобрине произошёл двойной наезд на пенсионерку.

Пострадавшая была доставлена в больницу – здесь подробности

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Новости Беларуси. 14 февраля примерно в 20:20 в Пинске произошёл наезд на пешехода.  Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 50-летний местный житель за рулём LADA...
 
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