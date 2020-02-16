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В Пинске LADA сбила на перекрёстке местную жительницу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 февраля примерно в 20:20 в Пинске произошёл наезд на пешехода.
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Женщина была госпитализирована, однако ночью скончалась от полученных травм. По факту аварии ведётся проверка.
На неделе в Кобрине произошёл двойной наезд на пенсионерку.
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Новости Беларуси. 14 февраля примерно в 20:20 в Пинске произошёл наезд на пешехода. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 50-летний местный житель за рулём LADA...
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