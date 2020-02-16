В Пинске LADA сбила на перекрёстке местную жительницу

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 февраля примерно в 20:20 в Пинске произошёл наезд на пешехода.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 50-летний местный житель за рулём LADA Largus ехал по улице Брестская. Проезжая перекрёсток с улицей Революционная на запрещающий сигнал светофора, автомобиль сбил 53-летнюю пинчанку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Женщина была госпитализирована, однако ночью скончалась от полученных травм. По факту аварии ведётся проверка.

На неделе в Кобрине произошёл двойной наезд на пенсионерку.