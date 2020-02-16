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Долги трех самых крупных неплательщиков в ФСЗН превысили 3,6 млн рублей. Чем это грозит работникам
Источник материала: Tut.by
Задолженность организаций и индивидуальных предпринимателей по обязательным страховым взносам в Фонд социальной защиты населения на начало января превысила 20,8 миллиона рублей (
Тройка лидеров по задолженности по взносам в ФСЗН не изменили. Это унитарное предприятие «Мерецкие» в Глубоуском районе (1 миллион 441,2 тысячи рублей долга на 1 января этого года), ОАО «Глубокский комбикормовый завод» (1 миллион 154,3 тысячи рублей) и ОАО «Строительный трест № 8» Бреста (1 миллион 15,7 тысячи рублей). В общей сложности они задолжали больше 3,6 миллиона рублей (около 1,6 миллиона долларов по курсу Нацбанка на 16 февраля).
При этом в стройтресте № 8 задолженность выросла за последний квартал 2019 года больше чем на 250 тысяч рублей.
Лидирует по числу должников по взносам в ФСЗН Минская область — 333 организации и ИП. Для сравнения: в Брестской их насчитывается 130, Витебской — 254, Гомельской — 47, Гродненской — 27, Могилевской — 109, в Минске — 132.
В ФСЗН пока не могут решить проблему с должниками. Напомним, ранее прокуратура Минской области
Чем грозит работникам неуплата предприятиями страховых взносов?
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К слову, на 1 июля 2013 года просроченная задолженность в ФСЗН была у 927 организаций.
Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники,
«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняют специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».
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Задолженность организаций и индивидуальных предпринимателей по обязательным страховым взносам в Фонд социальной защиты населения на начало января превысила 20,8...
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