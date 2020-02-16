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В Сенненском районе тонул рыбак, мужчину до приезда спасателей держал за руки друг

16.02.2020 10:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 февраля примерно в два часа дня на озере Новосельское возле деревни Новое Село Сенненского района тонул человек. 

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что в 20 метрах от берега под лёд провалился мужчина. 67-летний пострадавший был спасён и с предварительным диагнозом «общее переохлаждение» госпитализирован в больницу. 

В Сенненском районе тонул рыбак, мужчину до приезда спасателей держал за руки друг
Фото: Витебское ОУМЧС 

Позже стало известно, что гражданин хотел порыбачить, но в какой-то момент под ним треснул лёд. Это заметил друг мужчины, вызвал спасателей и держал приятеля за руки, пока не прибыли подразделения МЧС. 

На неделе в Глубоком мужчина шёл по озеру и провалился под лёд.

Гражданин хотел срезать путь – подробности здесь

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Новости Беларуси. 15 февраля примерно в два часа дня на озере Новосельское возле деревни Новое Село Сенненского района тонул человек.  По сведениям Витебского...
 
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