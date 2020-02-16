В Сенненском районе тонул рыбак, мужчину до приезда спасателей держал за руки друг

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 февраля примерно в два часа дня на озере Новосельское возле деревни Новое Село Сенненского района тонул человек.

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что в 20 метрах от берега под лёд провалился мужчина. 67-летний пострадавший был спасён и с предварительным диагнозом «общее переохлаждение» госпитализирован в больницу.



Фото: Витебское ОУМЧС

Позже стало известно, что гражданин хотел порыбачить, но в какой-то момент под ним треснул лёд. Это заметил друг мужчины, вызвал спасателей и держал приятеля за руки, пока не прибыли подразделения МЧС.

На неделе в Глубоком мужчина шёл по озеру и провалился под лёд.