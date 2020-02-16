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В Сенненском районе тонул рыбак, мужчину до приезда спасателей держал за руки друг
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 февраля примерно в два часа дня на озере Новосельское возле деревни Новое Село Сенненского района тонул человек.
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Позже стало известно, что гражданин хотел порыбачить, но в какой-то момент под ним треснул лёд. Это заметил друг мужчины, вызвал спасателей и держал приятеля за руки, пока не прибыли подразделения МЧС.
На неделе в Глубоком мужчина шёл по озеру и провалился под лёд.
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Новости Беларуси. 15 февраля примерно в два часа дня на озере Новосельское возле деревни Новое Село Сенненского района тонул человек. По сведениям Витебского...
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