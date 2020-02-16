Белорусы назвали цели-фавориты устойчивого развития

Источник материала: Ежедневник





Материальное благосостояние, достойные условия жизни и труда, осуществление основных социальных услуг (образование и здравоохранение) на высоком уровне – основные потребности белорусов.

Такие данные содержатся в Исследовании особенностей восприятия и продвижения Целей устойчивого развития в Беларуси, которое было проведено компанией SATIO по просьбе представительства ООН в Минске. В исследовании, которое проводилось методом фокус-групповых дискуссий, принимали участие мужчины и женщины в возрасте от 18 лет с разным уровнем образования, дохода и профессиональной принадлежностью из всех регионов страны, сообщает Thinktanks.by.

Напомним, что неделю спустя после объявления Генеральным секретарем ООН о начале Десятилетия действий по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), в Беларуси также был дан старт этой важной инициативе.

Фавориты и аутсайдеры

В ходе исследования выяснилось, какие цели устойчивого развития для белорусов являются целями фаворитами, а какие - целями-аутсайдерами.

Наиболее актуальными участники опроса назвали цель №3 «хорошее здоровье и благополучие» и цель №8 «достойная работа и экономический рост».

Также актуальными были названы «качественное образование», «мир, правосудие и эффективные институты», «ответственное потребление и производство», а также «чистая вода и санитария».

В число неактуальных целей попали: «ликвидация голода», «партнерство в интересах устойчивого развития», «борьба с изменением климата» и «сохранение морских экосистем».

Наименее актуальными оказались цель №10 «уменьшение неравенства» и цель №5 «гендерное равенство».





Экспертные комментарии

В исследовании даются пояснения и рекомендации по поводу реакции респондентов на конкретные цели устойчивого развития

Цель №3 ( фаворит) «хорошее здоровье и благополучие»: Хотя большое количество ассоциаций, связанных с целью, касаются системы здравоохранения, участники групповых дискуссий отмечают важность пропаганды здорового образа жизни. Система информирования о ЗОЖ должна строиться на основе принципов «малых шагов» (простых действий, доступных каждому человеку).

Цель №8 (фаворит) «достойная работа и экономический рост»: Достижение этой цели ассоциируется с различными экономическими показателями (рост ВВП, заработной платы и др.). В то же время высказывается существенное недоверие официальной статистике. Основная задача при информировании о достижении данной цели – повысить уровень доверия к предоставляемым данным.

Цель №10 (аутсайдер) «уменьшение неравенства»: Формулировка цели устойчиво ассоциируется с коммунистическими лозунгами, дискредитировавшими себя в глазах населения. При информировании о данной цели важно избежать ее ассоциации с контекстом «советского», «уравниловки» и др.

Цель №5 (аутсайдер) «гендерное равенство»: Цель в первую очередь ассоциируется с размыванием «традиционных» гендерных ценностей, что определяет активные негативные реакции на нее. При этом, участники дискуссий актуализируют значимые для них проблемы трудовой, социальной дискриминации, связанные с гендером, но эти проблемы воспринимаются как менее значимые, по сравнению с потребностью охранять традиционные модели «мужественности» и «женственности». Информирование о цели должно носить постепенный и нейтральный характер, с акцентом на экономических интересах людей в преодолении дискриминации.