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Автобусы из Беларуси пугают зимбабвийских депутатов
Источник материала: Партизан
Парламентарии Зимбабве обратились к министру транспорта Джоэлу Бигги Матиза (Joel Biggie Matiza) с просьбой расследовать аварии, связанные с автобусами ZUPCO, сообщает местное издание
Инициатором обращения стала депутат Линдиве Мапхоса (Lindiwe Maphosa), избранная по системе пропорционального представительства. Во время выступления на заседании парламента она поставила под сомнение пригодность автобусов, купленных в Беларуси, пишет
«Рост числа аварий автобусов ZUPCO вызывает беспокойство. Это не просто несчастные случаи, это несчастные случаи со смертельным исходом, и мы являемся свидетелями смертей», — заявила депутат.
Она потребовала разъяснений министра о том, в какую сумму обошлись эти автобусы и каким образом подбираются водители для рейсов. Депутат хочет знать, соответствуют ли они всем критериям.
Издание уточняет, что с 28 декабря 2019 года уже 4 автобуса ZUPCO попали в аварии с человеческими жертвами.
ZUPCO — транспортная компания, созданная правительством страны для конкуренции с частными перевозчиками, чтобы снизить цены на пассажирские перевозки в стране. Ее создание вызвало неоднозначную реакцию конкурентов. Компания закупила в Беларуси автобусы МАЗ для организации перевозок. Планируется, что Беларусь поставит в Зимбабве 500 автобусов.
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Парламентарии Зимбабве обратились к министру транспорта Джоэлу Бигги Матиза (Joel Biggie Matiza) с просьбой расследовать аварии, связанные с автобусами ZUPCO, сообщает...
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