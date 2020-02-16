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Лукашенко стреляет из винтовки за тысячи евро, но не в людей. Самое смешное в байнете за неделю
Источник материала: KYKY>
Продолжаем рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели освещали СМИ и постили беларусы.
В Беларуси
Беларуский пикчер Анатолий Чилик решил доказать, что между Беларусью и Америкой разницы почти нет. О том, что обе страны – родственники, он завел в твиттере тред. Правда, это случилось больше, чем неделю назад, но тред настолько хорош, что не показать его просто нельзя!
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