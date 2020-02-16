Лукашенко стреляет из винтовки за тысячи евро, но не в людей. Самое смешное в байнете за неделю

Источник материала: KYKY

Продолжаем рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели освещали СМИ и постили беларусы.

В Беларуси решили менять герб, существующий с 1995 года: больше золота, меньше России на глобусе. Совпадение? Не думаем.

Я думаю вместо глобуса вообще должна быть картошка — Kristen Jelly (@kristen_jelly) February 13, 2020

Когда постишь фото с новым ухажёром, чтоб насолить бывшему pic.twitter.com/bzOk3H17ck — Чилик (@Chilikto) February 13, 2020

И еще я бы добавил туда Табакерку. — Ivan Radziankou (@Veterrr) February 13, 2020

Охуеть конечно достижение: 25 лет согласовывать макет pic.twitter.com/qJokpL2JZu — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) February 13, 2020

кажуць, Беларусь маленькая краіна. пакажыце ім гэта: pic.twitter.com/ks7G9cLZDV — Юра (@yurzmg) February 12, 2020

Беларуский пикчер Анатолий Чилик решил доказать, что между Беларусью и Америкой разницы почти нет. О том, что обе страны – родственники, он завел в твиттере тред. Правда, это случилось больше, чем неделю назад, но тред настолько хорош, что не показать его просто нельзя!