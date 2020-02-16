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Лукашенко стреляет из винтовки за тысячи евро, но не в людей. Самое смешное в байнете за неделю

16.02.2020 17:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Продолжаем рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели освещали СМИ и постили беларусы. 

В Беларуси решили менять герб, существующий с 1995 года: больше золота, меньше России на глобусе. Совпадение? Не думаем.

Беларуский пикчер Анатолий Чилик решил доказать, что между Беларусью и Америкой разницы почти нет. О том, что обе страны – родственники, он завел в твиттере тред. Правда, это случилось больше, чем неделю назад, но тред настолько хорош, что не показать его просто нельзя!

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