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Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников

16.02.2020 17:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Милиционеры не оставляют без внимания семьи сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом журналистам рассказал начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников

Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников

В преддверии профессионального праздника милиционеры почтили память коллег и возложили цветы и венки к монументу в честь сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.

Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников

Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников

Уже традиционно в эти дни руководство МВД встречается с семьями бывших сотрудников, чтобы оказать помощь и поддержать в непростой жизненной ситуации.

Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников

Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома, генерал-майор милиции:
Руководство Главного управления внутренних дел Мингорисполкома обязательно встречается с родственниками, с родными и близкими погибших сотрудников. В первую очередь, конечно, мы делаем это для того, чтобы уточнить те проблемные вопросы, которые есть в семьях, и о быте их мы тоже не забываем в обязательном порядке. Конечно, в эти дни и в дни рождения наших коллег мы прибываем к местам захоронений, к памятникам, обязательно возлагаем цветы, вспоминаем. Это делают все подразделения, где служили данные сотрудники.

Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников

Кроме традиционных почестей, 16 февраля в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложена капсула с землей, привезенной с мест захоронения погибших милиционеров.

Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников

Люди в материале: Иван Кубраков

 
 
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Новости Беларуси. Милиционеры не оставляют без внимания семьи сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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