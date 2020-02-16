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Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Милиционеры не оставляют без внимания семьи сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом журналистам рассказал начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.
В преддверии профессионального праздника милиционеры почтили память коллег и возложили цветы и венки к монументу в честь сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.
Уже традиционно в эти дни руководство МВД встречается с семьями бывших сотрудников, чтобы оказать помощь и поддержать в непростой жизненной ситуации.
Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома, генерал-майор милиции:
Кроме традиционных почестей, 16 февраля в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложена капсула с землей, привезенной с мест захоронения погибших милиционеров.
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Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников
Новости Беларуси. Милиционеры не оставляют без внимания семьи сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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