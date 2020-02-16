В Бресте BMW снес 11 пролетов ограждения и 4 дорожных знака

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла утром 16 февраля на проспекте Машерова в Бресте, сообщили в областной ГАИ.





Предварительно установлено, что 23-летний водитель BMW ехал со стороны улицы Ленина в направлении улицы Зубачева. При перестроении в крайнюю левую полосу он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где повредил 11 пролетов ограждения и 4 знака.





В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Благодаря тому, что водитель был пристегнут ремнем безопасности, он не пострадал.