Из-за шторма «Деннис» на севере Великобритании начались наводнения

Источник материала: Вороновская газета





Шторм «Деннис» пронесся по Великобритании сильным ветром и проливными дождями, из-за чего Метеорологическая служба страны объявила в отдельных регионах красный уровень опасности. Об этом сообщает Associated Press .

Пришедшая в Великобританию непогода грозит серьезными наводнениями. Красный уровень опасности объявляется во время погодных условий, связанных с риском для жизни. Больше всего от шторма страдает Южный Уэльс.

Из-за сильного ветра отменены сотни авиарейсов. Прибывающая вода нарушила работу железнодорожных служб.

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