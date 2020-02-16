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Из-за шторма «Деннис» на севере Великобритании начались наводнения
16.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Пришедшая в Великобританию непогода грозит серьезными наводнениями. Красный уровень опасности объявляется во время погодных условий, связанных с риском для жизни. Больше всего от шторма страдает Южный Уэльс.
Из-за сильного ветра отменены сотни авиарейсов. Прибывающая вода нарушила работу железнодорожных служб.
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Шторм «Деннис» пронесся по Великобритании сильным ветром и проливными дождями, из-за чего Метеорологическая служба страны объявила в отдельных регионах красный...
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