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Выставка кошек работала в Бресте два дня - смотрите, какие они
16.02.2020 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Курильский бобтейл, шотландские вислоухие короткошерстные, девон-рекс, бенгальские, домашняя, британская короткошерстная, скоттиш-страйт, персидская, гималайская, мейн-кун… Усатые и хвостатые разных пород собрались сегодня в одном месте – в брестском Дворце культуры профсоюзов – на выставке, чтобы предстать во всей красе.
Марина ЛЕШКЕВИЧ, фото автора
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Курильский бобтейл, шотландские вислоухие короткошерстные, девон-рекс, бенгальские, домашняя, британская короткошерстная, скоттиш-страйт, персидская,...
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