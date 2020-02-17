|
Какая была зима или долго ли стояла война? О тайнах «Обратной стороны иконы» можно узнать в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Обратную сторону иконы» можно увидеть в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там представлены шедевры Ветковской школы иконописи, которая известна далеко за пределами страны, ведь Ветка в своё время была столицей всего старообрядческого мира.
На оборотной стороне некоторых икон через выгоревшие чернильные записи можно увидеть сведения о заказчике, имена святых, цену, а в редких случаях и целые заметки о прожитом.
Сотрудники учреждения таким образом изучают стилистические и технические особенности специалистов тех времен: от последнего из иконописцев Ветки Григория Рогаткина до известного во всём мире Гавриила Фролова – записи раскрывают историю создания святынь.
Галина Нечаева, заместитель директора Ветковского музея старообрядчества и народных традиций им. Ф.Г. Шклярова:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Обратную сторону иконы» можно увидеть в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там представлены шедевры Ветковской школы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)