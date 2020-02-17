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Какая была зима или долго ли стояла война? О тайнах «Обратной стороны иконы» можно узнать в Гомеле

17.02.2020 11:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Обратную сторону иконы» можно увидеть в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там представлены шедевры Ветковской школы иконописи, которая известна далеко за пределами страны, ведь Ветка в своё время была столицей всего старообрядческого мира.

Какая была зима или долго ли стояла война? О тайнах «Обратной стороны иконы» можно узнать в Гомеле

На оборотной стороне некоторых икон через выгоревшие чернильные записи можно увидеть сведения о заказчике, имена святых, цену, а в редких случаях и целые заметки о прожитом.

Какая была зима или долго ли стояла война? О тайнах «Обратной стороны иконы» можно узнать в Гомеле

Какая была зима или долго ли стояла война? О тайнах «Обратной стороны иконы» можно узнать в Гомеле

Сотрудники учреждения таким образом изучают стилистические и технические особенности специалистов тех времен: от последнего из иконописцев Ветки Григория Рогаткина до известного во всём мире Гавриила Фролова – записи раскрывают историю создания святынь. 

Какая была зима или долго ли стояла война? О тайнах «Обратной стороны иконы» можно узнать в Гомеле

Галина Нечаева, заместитель директора Ветковского музея старообрядчества и народных традиций им. Ф.Г. Шклярова:
Обратная сторона иконы, как обратная сторона Луны: она неизвестная, открывает многое. Иногда такая же тёмная, почерневшая. Но на ней мы можем увидеть имя художника, имя заказчика, записи о том, какая была зима или что долго стояла война, и было бедствие. Или найти странную запись, как на одной из икон написано «1601 год»: мы под верхним слоем 19 века пока еще не знаем, есть там что-то или осталась только надпись. 

Какая была зима или долго ли стояла война? О тайнах «Обратной стороны иконы» можно узнать в Гомеле


На выставке впервые широкой публике представлена уникальная фотография «Иконописцы за работой». Снимок сделан в Ветке в 1907 году. Его оригинал хранится в фондах Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге.

Люди в материале: Галина Нечаева

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. «Обратную сторону иконы» можно увидеть в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там представлены шедевры Ветковской школы...
 
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