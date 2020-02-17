Без резких движений. Почему в гололед нельзя ездить на нейтрали?

Источник материала: Аргументы и факты

​Механическая коробка передач позволяет в полной мере ощутить автомобиль, оценить его характеристики и самостоятельно контролировать процесс езды. Однако для безопасной эксплуатации автомобиля с ручной трансмиссией необходимо набраться определенного опыта и квалификации, чтобы в трудных ситуациях не наделать ошибок. И если современные автоматические трансмиссии корректируют поведение автомобиля за счет программного обеспечения и могут адаптироваться к различным погодным условиям, то механика возлагает эту задачу на плечи водителя. И от того, как человек переключает передачи, как работает с тягой и какие обороты мотора поддерживает, зависит успех поездки.

Для чего нужна нейтраль?

Нейтраль необходима для стоянки на месте с включенным сцеплением или для буксировки автомобиля. В остальных случаях рекомендуется всегда держать машину на передаче. Однако некоторые водители иногда ездят накатом, размыкая сцепление или переводя селектор в режим N. Они выключают передачу и подкатываются на тормозах к светофору. Другие же и вовсе ездят на нейтралке на высокой скорости, стараясь таким образом экономить топливо. На вопрос о том, зачем это делается, ответ простой: так научили в автошколе или так рекомендовал дедушка.

Почему раньше все ездили накатом?

Действительно, на старых автомобилях производства 1950-х или 1960-х годов постоянное движение на передаче было сопряжено с рядом рисков. При высоких оборотах масло не всегда успевало вовремя поступать к трущимся деталям, наблюдался его локальный дефицит, из-за чего процессы трения рабочих поверхностей выходили за рамки штатных условий и начинался повышенный износ деталей, сокращался ресурс мотора.

Кроме того, при высоких оборотах росла температура двигателя, водяное охлаждение плохо справлялось с отводом тепла, жидкость выкипала, и моторы часто приходилось остужать. Поэтому, чтобы не перегружать силовой агрегат, многие водители ездили рывками. Сначала — разгон на передаче, а дальше — движение накатом на нейтрали, чтобы не тормозить двигателем, после чего цикл повторялся.

Естественно, этот прием был полезен для старых грузовиков, однако он уже не имеет смысла для современных легковых автомобилей, у которых в конструкции двигателя есть все необходимые технические узлы, обеспечивающие надежную работу даже при высоких оборотах. Масляный насос прокачивает смазывающую жидкость по внутренним каналам и подводит ее к трущимся поверхностям гораздо лучше именно на оборотах выше 3 тысяч.

В диапазоне от 3 до 4 тысяч лучше прокачивается вакуумный усилитель тормозов. Любит такие режимы и генератор, который имеет привод от вала двигателя. Поэтому движение на передаче даже полезно современным моторам, а избыток тепла своевременно отводится системой охлаждения. Поэтому ездой на передаче перегреть исправный мотор уже невозможно, если, конечно, не раскручивать его часто до красной зоны.

Пережить «день жестянщика». Как ездить в гололед на летней резине? Подробнее

Машина вытягивает себя сама

Многие водители любят повторять, что переднеприводный автомобиль необходимо держать под газом, чтобы он всегда цеплялся за поверхность дороги колесами и вытягивал себя из виража. Отчасти это справедливо. Поэтому езда по скользким дорогам с разомкнутым сцеплением или на нейтрали без тяги сопряжена с рядом опасностей. Чаще всего происходит потеря стабильности транспортного средства.

При движении накатом при разомкнутом сцеплении или на нейтрали колеса вращаются свободно, без передаваемого момента от силового агрегата. Из векторной схемы движения машины исчезает сила, тянущая автомобиль вперед по дороге, отчего в вираже сила инерции способна превзойти силу сцепления колес. Тогда транспортное средство соскальзывает с траектории и уползает на обочину.

Если в повороте на льду развивается снос передней оси или занос задней, то испугавшемуся водителю придется очень постараться, чтобы не запаниковать и вовремя включить нужную передачу для вытягивания автомобиля газом из виража. Только хорошая выдержка и опыт помогут в такой ситуации. Поэтому передачу лучше не выключать вовсе.

Препятствовать блокировкам

Кроме того, при движении накатом в гололед возникает больший риск блокировки колес при незначительном торможении. На нейтрали без тяги от мотора колеса блокируются легче всего. Они схватываются колодками и перестают вращаться, а машина просто скользит вперед, как на лыжах. Для предотвращения блокировок на относительно современных транспортных средствах включается ABS. Электроника разжимает колодки, увеличивая тормозной путь. Растет риск столкновения с попутными транспортными средствами. На машинах без ABS при блокировке одного колеса возникает разворачивающий момент. Старые автомобили в этом случае могут закрутиться волчком и угодить в ДТП.

Однако включенная пониженная передача помогает избежать этих неприятностей. Мотор под тягой проворачивает колеса, сколько бы колодки их ни сжимали. При плавных замедлениях без экстренных торможений рекомендуется всегда держать машину на передаче, а нейтраль включать лишь для остановки.

Поэтому в снежную погоду на скользкой дороге лучше всего ездить на третьей или четвертой передаче, комбинируя разгоны с торможением двигателем.