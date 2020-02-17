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Водитель Nissan пытался скрыться от ГАИ, но врезался в дерево и погиб

17.02.2020 11:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Водитель Nissan пытался скрыться от ГАИ, но врезался в дерево и погиб
МВД Республики Беларусь

Сотрудники группы задержания Департамента охраны Минского района, следуя по маршруту патрулирования в поселке Колодищи, обратили внимание на двигавшийся в попутном направлении автомобиль Ниссан.

Машина виляла из стороны в сторону, выезжала на встречную полосу. Правоохранители предположили, что водитель пьян, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Водитель попытался скрыться. На закруглении дороги он не справился с управлением, съехал в кювет и ударился в дерево, отчего и погиб на месте ДТП. 

Водитель Nissan пытался скрыться от ГАИ, но врезался в дерево и погиб
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Теги: Минск
 
 
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