Водитель Nissan пытался скрыться от ГАИ, но врезался в дерево и погиб

Источник материала: Аргументы и факты

Сотрудники группы задержания Департамента охраны Минского района, следуя по маршруту патрулирования в поселке Колодищи, обратили внимание на двигавшийся в попутном направлении автомобиль Ниссан.

Машина виляла из стороны в сторону, выезжала на встречную полосу. Правоохранители предположили, что водитель пьян, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.