На берегу озера в США появились тысячи ледяных шаров. Откуда они берутся?

Источник материала: Tut.by

Администрация парка Холланд в штате Мичиган (США) поделилась фото, на которых берег озера Мичиган заполонили тысячи ледяных шаров. Об этом сообщается на официальной странице парка в Facebook.

CNN пишет , что берег озера Мичиган усыпан льдинами размером от бейсбольных мячей и до больших шаров для занятий йогой. По словам сотрудников парка, они «слышали об их существовании, но до этого никогда их не видели».

Издание USA Today добавляет : эти ледяные шары образуются, когда температура падает немного ниже нуля. Ледяные шары формируются благодаря потокам воды, которые разбивают слой прибрежного льда — его кусочки соединяются и из-за постоянного вращения вокруг своей оси становятся округлыми.

Подобное явление ранее замечали и в других частях света. Например, несколько лет назад на побережье Карского моря в России также образовались ледяные шары даже еще большего размера.