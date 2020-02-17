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На берегу озера в США появились тысячи ледяных шаров. Откуда они берутся?
Источник материала: Tut.by
Администрация парка Холланд в штате Мичиган (США) поделилась фото, на которых берег озера Мичиган заполонили тысячи ледяных шаров. Об этом
CNN
Издание USA Today
Подобное явление ранее замечали и в других частях света. Например, несколько лет назад на побережье Карского моря в России также
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Подобное явление ранее замечали и в других частях света.
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