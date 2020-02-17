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"Зек с патологическим везением": самого дерзкого белорусского преступника начинают судить в Минске

17.02.2020 11:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский областной суд в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого Сергея Богдашова по обвинению в убийстве, сообщили в суде.

"Зек с патологическим везением": самого дерзкого белорусского преступника начинают судить в Минске
Один из самых дерзких и известных преступников в Беларуси Богдашов обвиняется по п. 8 ч. 2 ст. 139 (убийство с целью скрыть совершенный им вооруженный разбой и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса. Речь в новом уголовном деле идет об убийстве криминального авторитета в 2008 году в Витебской области.

"Рассмотрение дела в отношении Богдашова начнется в Минском областном суде 17 февраля в 11:00", – сообщили Sputnik в понедельник в суде.

После того, как Богдашов был экстрадирован из России по запросу белорусской прокуратуры, над ним прошел суд и он был приговорен к 14 годам лишения свободы за побег, разоружение конвоя, а также за серию грабежей на территории России.

Богдашова удалось задержать, когда он возвращался с очередного дела после налета на коттедж в Псковской области. Перелезая через забор, он зацепился за металлический штырь, сильно поранил ногу, которую ему потом ампутировали. Когда Богдашов сбежал из суда в Жодино, ряд сотрудников милиции лишились погон.

Сыщики уголовного розыска не раз называли Богдашова очень дерзким и преступником "с патологическим везением". По их словам, он был всегда осторожен, предусмотрителен и тщательно обдумывал свои преступления.

Как ранее сообщал "Белорусский партизан", в СИЗО Богдашов решил заговорить. Сотрудникам милиции Богдашов признался: при совершении преступлений им управлял «некий спортивный азарт», ему нравилось красть в условиях повышенного риска. Угонять машины, просто соединяя провода, не интересно, заявлял Богдашов, другое дело — забраться в богатый дом, когда хозяева спят, найти место, где лежат деньги, документы, ключи от автомобиля.

Вор успешно «гастролировал» по Минской и Витебской областям, но, несмотря на патологическое везение и осторожность (работал в перчатках, обувь после каждой кражи менял), кольцо вокруг него сжималось. За несколько месяцев до задержания Богдашов был зафиксирован камерой наружного наблюдения в Узде, когда снимал из банкомата деньги по украденной карточке.

Его задержали в сентябре 2008 года, на тот момент Богдашов подозревался более чем в десяти кражах. Впоследствии оказалось, что их, только доказанных следствием, около полусотни. Причиненный ущерб за неполные три года (2006−2008) составил почти миллион рублей.

После побега из жодинского суда Богда чал «гастролировать» по Псковской области, где обворовывал элитные дома. Задержали Богдашова, объявленного в международный розыск по линии Интерпола, лишь в июле 2014 года в Подмосковье. В этом правоохранительным органам помог обычный забор, за который, уходя от преследования, зацепился преступник. Развилась гангрена, и ногу пришлось ампутировать. 

Отсутствие ноги не помешало ему попыться еще раз бежать из-под стражи. В 2015 году он напал на конвоиров в здании Псковского горсуда. Богдашов, который передвигался на костылях, толкнул идущего впереди сотрудника полиции, а затем ударил в лицо другого конвоира. В качестве оружия инвалид использовал рукоятку для кисти со стержнем крепления, которую он отвинтил от костыля. Правда, сам он свою вину в нападении на конвой отрицал. По его словам, ручка костыля сама выскочила, костыль упал, он потерял равновесие, отскочил в сторону сотрудника конвоя и схватился за него, чтобы не упасть, а полицейский, мол, сам поранился о наручники.

В 2019 году стало известна, что установлена причастность Богдашова к убийству криминального авторитета в 2008 году, вооруженному разбойному нападению на АЗС в Узденском районе в 2007-м, хищении огнестрельного оружия и его незаконным обороте. Оперативники уголовного розыска называли Богдашов преступником "с патологическим везением". По их словам, он был всегда осторожен, предусмотрителен и тщательно обдумывал свои преступления.

Что касается нынешнего суда и обвинения, то Богдашов сам признался в убийстве продавца оружия - авторитета из группы «Поселковых». Обвиняемый заявил, что стал верующим человеком, и это подвигло его рассказать о всех грехах.
 
 
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Минский областной суд в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого Сергея Богдашова по обвинению в убийстве,...
 
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