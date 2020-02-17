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В Китае начали производить первое лекарство от коронавируса. Что это?
17.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Препарат включен в список «потенциально эффективных» как для лечения, так и для профилактики
Производство лекарства от нового
Его выход на китайский рынок одобрен Государственным управлением по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами.
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Препарат включен в список «потенциально эффективных» как для лечения, так и для профилактики Производство лекарства от нового коронавируса началось в восточной...
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