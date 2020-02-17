В Китае начали производить первое лекарство от коронавируса. Что это?

Источник материала: Вороновская газета





Препарат включен в список «потенциально эффективных» как для лечения, так и для профилактики

Производство лекарства от нового коронавируса началось в восточной китайской провинции Чжэцзян. Речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan, сообщает bfm.ru со ссылкой на РИА Новости.

Его выход на китайский рынок одобрен Государственным управлением по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами.

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