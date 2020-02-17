Вор бежал из магазина, но на его пути оказался человек с тележкой продуктов. Вот, что было дальше

Источник материала: Tut.by

В американском штате Джорджия полицейские преследовали вора, который пытался сбежать из магазина с украденными товарами. Но далеко уйти ему не удалось: происходящее заметил мужчина, в руках которого была обычная тележка с продуктами. Он решил воспользоваться ей, чтобы помочь полиции, и у него получилось. Посмотрите, как он это сделал!