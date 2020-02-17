Семинар               

Источник материала: Кричевская жизнь





По совместной инициативе агентств системы ООН по противодействию насилию в отношении детей и молодых женщин, реализуемая ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНФПА при финансовой поддержке Правительства Великобритании в г. Кричев состоится семинары по женскому предпринимательству.

Основной целью проведения семинаров является обучение женщин в регионах практическим навыкам, которые помогут раскрыть предпринимательский потенциал или преуспеть в работе.

Программа семинара специально разработала преподавателями Бизнес-школы ИПМ и включает следующие вопросы:

— есть ли работа для женщин в малых городах

— где искать работу, все ли источники хороши

— удаленная работа: актуальность, востребованность, профессии

— самозанятость: предпринимательство и ремесленничество

— что нужно знать при запуске бизнеса

— доступное финансирование

— доступные инструменты для продвижения

— успешный опыт женщин предпринимательниц из малых городов Беларуси.

Дата проведения семинаров:

18 февраля 2020г – КРИЧЕВ

Место проведения – кафе МОДЕРАТО, 2 этаж, ул. Ленинская, 46а

Время проведения с 12.00 до 18.00

Участие в семинаре бесплатное, регистрация обязательна

https://forms.gle/iS1JLHn7A9PCDjfF6