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Семинар               

17.02.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Семинар               

По совместной инициативе агентств системы ООН по противодействию насилию в отношении детей и молодых женщин, реализуемая ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНФПА при финансовой поддержке Правительства Великобритании в г. Кричев состоится семинары по женскому предпринимательству.

Основной целью проведения семинаров является обучение женщин в регионах практическим навыкам, которые помогут раскрыть предпринимательский потенциал или преуспеть в работе.

Программа семинара специально разработала преподавателями Бизнес-школы ИПМ и включает следующие вопросы:

— есть ли работа для женщин в малых городах

— где искать работу, все ли источники хороши

— удаленная работа: актуальность, востребованность, профессии

— самозанятость: предпринимательство и ремесленничество

— что нужно знать при запуске бизнеса

— доступное финансирование

— доступные инструменты для продвижения

— успешный опыт женщин предпринимательниц из малых городов Беларуси.

 

Дата проведения семинаров:

18 февраля 2020г – КРИЧЕВ

Место проведения – кафе МОДЕРАТО, 2 этаж, ул. Ленинская, 46а

Время проведения с 12.00 до 18.00

Участие в семинаре бесплатное, регистрация обязательна

https://forms.gle/iS1JLHn7A9PCDjfF6

 

 

 
 
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По совместной инициативе агентств системы ООН по противодействию насилию в отношении детей и молодых женщин, реализуемая ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНФПА
 
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