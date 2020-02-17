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Семинар
17.02.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Основной целью проведения семинаров является обучение женщин в регионах практическим навыкам, которые помогут раскрыть предпринимательский потенциал или преуспеть в работе.
Программа семинара специально разработала преподавателями Бизнес-школы ИПМ и включает следующие вопросы:
— есть ли работа для женщин в малых городах
— где искать работу, все ли источники хороши
— удаленная работа: актуальность, востребованность, профессии
— самозанятость: предпринимательство и ремесленничество
— что нужно знать при запуске бизнеса
— доступное финансирование
— доступные инструменты для продвижения
— успешный опыт женщин предпринимательниц из малых городов Беларуси.
Дата проведения семинаров:
18 февраля 2020г – КРИЧЕВ
Место проведения – кафе МОДЕРАТО, 2 этаж, ул. Ленинская, 46а
Время проведения с 12.00 до 18.00
Участие в семинаре бесплатное, регистрация обязательна
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По совместной инициативе агентств системы ООН по противодействию насилию в отношении детей и молодых женщин, реализуемая ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНФПА
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