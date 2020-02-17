ЕС продлил оружейное эмбарго для Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Послы ЕС продлили на год эмбарго на поставки оружия и спецсредств Беларуси, сообщила пресс-служба совета.

Данные меры включают в себя эмбарго на поставки оружия и техники.

Продлены также индивидуальные санкции, предусматривающие замораживание банковских активов и запрет на поездки в Евросоюз для четырех человек, которых в ЕС считают причастными к нерасследованным исчезновениям двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах.

При этом Совет ЕС продлил исключение из ограничительных мер, разрешающее экспорт в Белоруссию оснащения для биатлона и ограниченного количества спортивных винтовок и спортивных пистолетов специального назначения, на что по-прежнему в каждом конкретном случае требуется отдельное разрешение.

Напомним, санкции против Беларуси ЕС впервые ввел в 2004 году, а эмбарго на поставки оружия — в 2011 году. После 2004 года Совет принял дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и норм международного права в области прав человека.

15 февраля 2016 года Совет принял решение отменить ограничительные меры в отношении 170 лиц и четырех компаний, при сохранении эмбарго на поставки оружия и санкций в отношении четырех лиц. Такое решение было принято исходя из шагов, предпринятых республикой для улучшения отношений по линии Беларусь-ЕС.