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МЧС приглашает на службу по контракту
17.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское областное управление МЧС приглашает на службу по контракту пожарных-спасателей и водителей пожарного аварийно-спасательного автомобиля в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Требования к кандидатам:
· совершеннолетние граждане Республики Беларусь, служившие в Вооруженных Силах
· годность к службе по результатам медицинского освидетельствования
· для водителей – непрерывный водительский стаж категории «С» не менее года Условия службы и социальные гарантии:
· график работы – сутки дежурство, двое – отдых
· достойная заработная плата
· отличные бытовые условия, в том числе и для занятия спортом
· выход на пенсию по достижению 48-летнего возраста или 20 лет выслуги
· ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30-45 дней
· возможность строительства жилья с использованием льготного кредитования (в соответствии с законодательством)
· обеспечение форменным обмундированием
· медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение
· возможность обучения в учреждениях образования МЧС
· предоставление возможности работать по совместительству
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 8-01795-63502, 8-033-333-90-9
Слуцкий РОЧС
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Слуцкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское областное управление МЧС приглашает на службу по контракту пожарных-спасателей и водителей...
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