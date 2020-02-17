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МЧС приглашает на службу по контракту

17.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

МЧС приглашает на службу по контракту

Слуцкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское областное управление МЧС приглашает на службу по контракту пожарных-спасателей и водителей пожарного аварийно-спасательного автомобиля в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Требования к кандидатам:

· совершеннолетние граждане Республики Беларусь, служившие в Вооруженных Силах

· годность к службе по результатам медицинского освидетельствования

· для водителей – непрерывный водительский стаж категории «С» не менее года Условия службы и социальные гарантии:

· график работы – сутки дежурство, двое – отдых

· достойная заработная плата

· отличные бытовые условия, в том числе и для занятия спортом

· выход на пенсию по достижению 48-летнего возраста или 20 лет выслуги

· ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30-45 дней

· возможность строительства жилья с использованием льготного кредитования (в соответствии с законодательством)

· обеспечение форменным обмундированием

· медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение

· возможность обучения в учреждениях образования МЧС

· предоставление возможности работать по совместительству

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 8-01795-63502, 8-033-333-90-9

Слуцкий РОЧС

 
 
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Слуцкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское областное управление МЧС приглашает на службу по контракту пожарных-спасателей и водителей...
 
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