Разновидность киберпреступлений — кража денег абонентов сотовой связи через мобильный банкинг. Злоумышленники ищут жертв в общественных местах или обращаются к знакомым и просят телефон, чтобы сделать звонок.
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Кражи через мобильный банкинг
Источник материала: Кировец
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Разновидность киберпреступлений — кража денег абонентов сотовой связи через мобильный банкинг. Злоумышленники ищут жертв в общественных местах или...
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