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Кражи через мобильный банкинг

17.02.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Разновидность киберпреступлений — кража денег абонентов сотовой связи через мобильный банкинг. Злоумышленники ищут жертв в общественных местах или обращаются к знакомым и просят телефон, чтобы сделать звонок.

Кражи через мобильный банкинг

 
 
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Разновидность киберпреступлений — кража денег абонентов сотовой связи через мобильный банкинг. Злоумышленники ищут жертв в общественных местах или...
 
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