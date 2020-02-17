ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прогноз-2020: рост ВВП на уровне статистической погрешности

17.02.2020 14:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Исследовательский центр ИПМ презентовал обновленный макропрогноз белорусской экономики на 2020 год. В нем вновь понижен прогноз роста ВВП Беларуси. Ухудшение прогноза роста ВВП вызвано в первую очередь ожидаемым снижением нефтепереработки в Беларуси в 2020 году.

Прогноз-2020: рост ВВП на уровне статистической погрешности
Об этом в ходе прошедшей в конце минувшей недели презентации обновленного макроэкономического прогноза сообщил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик

Согласно данному прогнозу, ВВП в 2020 году вырастет всего на 0,6%. Напомним, ранее рост ВВП Беларуси в 2020 году прогнозировался на уровне 1%.  Однако по расчетам ИЦ ИПМ, после грустного 2020 года наступит 2021 год, когда рост ВВП может повыситься до 1,5%.

Как сообщил Александр Чубрик, ухудшение прогноза вызвано в первую очередь ожидаемым снижением нефтепереработки в Беларуси в 2020 году. Эксперт сообщил, что стоимость нефти для Беларуси выросла с 65% от мировой цены в 2015 г до примерно 80% в 2019 году. Из-за российского налогового маневра цена нефти в 2020 году для Беларуси составит 83-85% от мировой. 

В этом случае импорт нефти в нашу страну сократится примерно до 15–15,5 млн тонн. Причина сокращения – высокие издержки на транспортировку при экспорте нефтепродуктов.  Белорусские НПЗ не станут отправлять свою продукцию в дальнее зарубежье, так как из-за возросшей цены она станет там просто неконкурентоспособной.

Макроэкономический прогноз подтверждает и тот факт, что экономическое самоощущение компаний не дает оснований ожидать ни ускорения, ни замедления роста.

Что касается инфляции, то Исследовательский центр ИПМ прогнозирует, что она в 2020 году составит 4,5%. Такой же инфляционный показатель прогнозируется и по итогам 2021 года. А в 2022 сократится до 4%.

Экономисты считают, что существенный рост зарплат в текущем году вряд ли произойдет. Согласно прогнозу ИЦ ИПМ, в 2020-м среднегодовая зарплата составит 1165 рублей, в 2021-м - 1225 рублей, в 2022-м — 1285 рублей.


Исследователи также прогнозируют, что Российская Федерация не компенсирует последствия налогового маневра, Министерство финансов Беларуси в 2020 году не будет существенно смягчать бюджетную политику, а ожидания экономических агентов не станет существенно влиять на динамику курса.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследовательский центр ИПМ презентовал обновленный макропрогноз белорусской экономики на 2020 год. В нем вновь понижен прогноз роста ВВП Беларуси. Ухудшение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лаппо: В 2020 году нам предстоит сформировать ещё одну пограничную заставу в населенном пункте Деражичи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика