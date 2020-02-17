Прогноз-2020: рост ВВП на уровне статистической погрешности

Об этом в ходе прошедшей в конце минувшей недели презентации обновленного макроэкономического прогноза сообщил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.





Согласно данному прогнозу, ВВП в 2020 году вырастет всего на 0,6%. Напомним, ранее рост ВВП Беларуси в 2020 году прогнозировался на уровне 1%. Однако по расчетам ИЦ ИПМ, после грустного 2020 года наступит 2021 год, когда рост ВВП может повыситься до 1,5%.





Как сообщил Александр Чубрик, ухудшение прогноза вызвано в первую очередь ожидаемым снижением нефтепереработки в Беларуси в 2020 году. Эксперт сообщил, что стоимость нефти для Беларуси выросла с 65% от мировой цены в 2015 г до примерно 80% в 2019 году. Из-за российского налогового маневра цена нефти в 2020 году для Беларуси составит 83-85% от мировой.





В этом случае импорт нефти в нашу страну сократится примерно до 15–15,5 млн тонн. Причина сокращения – высокие издержки на транспортировку при экспорте нефтепродуктов. Белорусские НПЗ не станут отправлять свою продукцию в дальнее зарубежье, так как из-за возросшей цены она станет там просто неконкурентоспособной.





Макроэкономический прогноз подтверждает и тот факт, что экономическое самоощущение компаний не дает оснований ожидать ни ускорения, ни замедления роста.





Что касается инфляции, то Исследовательский центр ИПМ прогнозирует, что она в 2020 году составит 4,5%. Такой же инфляционный показатель прогнозируется и по итогам 2021 года. А в 2022 сократится до 4%.





Экономисты считают, что существенный рост зарплат в текущем году вряд ли произойдет. Согласно прогнозу ИЦ ИПМ, в 2020-м среднегодовая зарплата составит 1165 рублей, в 2021-м - 1225 рублей, в 2022-м — 1285 рублей.









Исследователи также прогнозируют, что Российская Федерация не компенсирует последствия налогового маневра, Министерство финансов Беларуси в 2020 году не будет существенно смягчать бюджетную политику, а ожидания экономических агентов не станет существенно влиять на динамику курса.