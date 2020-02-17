В прокате - сразу два лидера. Похоже, придется посмотреть обоих

Традиционно по понедельникам AFISHA.TUT.BY делится новостями о кассовых сборах в минских кинотеатрах. На прошлой неделе в прокат вышли две премьеры («Лед 2» и «Джентльмены»), и минчане будто напрочь забыли, что в кино идут и другие фильмы. Так что теперь в прокате сразу два лидера. Вы уже их посмотрели? Кстати, после оскаровского триумфа«Паразиты» снова в топе!
Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 10 — 16 февраля
Гай Ричи наигрался в Шерлоков, королей Артуров и Аладдинов, а теперь возвращается на экраны в ярком криминальном жанре, в котором он, согласитесь, хорош как никто. К себе в команду Ричи, как и всегда, собрал только маститых актеров уровня Макконахи и Фаррелла. И получился добротный пацанский боевик, приправленный умным юмором и непременно с кровавой баней. Мы его уже посмотрели и даже написали рецензию.
Притворяющийся английским аристократом американец Микки Пирсон, ответственный за весь оборот марихуаны в Британии, подтянутый джентльмен в дорогом костюме, собирается продать бизнес за бешеные миллионы фунтов. Пока потенциальный покупатель — чопорный еврей-наркоделец — присматривается к подпольным фермам, свой кусок нагло хочет отхватить еще и шальной китайский бандит по кличке Сухой Глаз. Поводов для головной боли у Микки и его бородатого секретаря Рэймонда без того хватает: то какие-то рэперы в спортивках устроят налет на одну из ферм, то какой-то ушлый журналист вдруг решит шантажировать компроматом.
Когда: уже в кино Где: во всех кинотеатрах Сколько: от 5,50 рубля
Российская мелодрама Жоры Крыжовникова «Лед 2» вышла в прокат аккурат ко Дню влюбленных и, к слову, установила рекорд среди российских картин по сборам в первый день. Скажем честно: кино, в касте которого мелькают Александр Петров и Аглая Тарасова, по определению обречено на успех, особенно в минских кинотеатрах. Тут ко всему прочему добавляются еще и романтика, трагедия и коньки.
Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но, если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках.
Когда: уже в кино Где: во всех кинотеатрах Сколько: от 5,50 рубля
Как и всегда, рекомендуем фильм, который вы можете пропустить, потому что в топы популярных картин среди минчан он не попал. В прокат вышла экранизация одноименного рассказа Лавкрафта, и это фантастика, которую мы заслужили! С фэнтезийной «Мэнди» у «Цвета из иных миров» общие продюсеры и Николас Кейдж как главная приглашенная звезда в касте. Если вам понравился первый фильм, то и к премьере можете присмотреться. Кстати, картина прокатилась по приличным жанровым фестивалям и свезла оттуда ворох наград. За звание самого стильного фильма февраля в киноафише Минска «Цвет» тоже определенно может побороться. Ну и готовьтесь, что он наверняка напугает вас до смерти.
По сюжету метеорит из глубин космоса принес на Землю нечто жуткое и необъяснимое. Именно на ферме неподалеку от места падения селится Нейтан Гарднер, рассчитывающий отдохнуть от суеты большого города.