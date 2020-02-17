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Минфин рассчитывает привлечь через евробонды 1-1,2 миллиарда долларов

17.02.2020 13:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минфин рассчитывает привлечь через евробонды 1-1,2 миллиарда долларов

Министерство финансов рассчитывает привлечь в ходе размещения евробондов 1-1,2 млрд долларов. Об этом сообщил министр финансов Максим Ермолович после доклада президенту.

«Мы ориентируемся на 1-1,2 млрд долларов, но все будет определяться состоянием рынка и ставками, альтернативами привлечения ресурсов, в зависимости от этого будем принимать решение по объемам», — цитирует его БелТА.

Максим Ермолович напомнил, что кроме евробондов, Беларусь в этом году планирует размещение облигаций и на российском рынке капитала.

Минфин, по словам министра, будет технически готов к размещению в ближайшее время. Решение о моменте выхода на рынок будет приниматься в зависимости от его состояния. Одним из критериев для ведомства является доступность инвестиционных ресурсов.

«Мы примем для себя решение и будем выходить на размещение евробондов. Пока планы по первому кварталу сохраняются», — сказал он.

 
 
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Министерство финансов рассчитывает привлечь в ходе размещения евробондов 1-1,2 млрд долларов. Об этом сообщил министр финансов Максим Ермолович после доклада...
 
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