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«Дяденьки, ну отпустите меня». В Гомельском районе после погони задержали 17-летнего бесправника

17.02.2020 15:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе водитель Mazda решил не останавливаться по требованию инспекторов. Пришлось догонять. Чем все закончилось, рассказали в ГАИ.


Инцидент произошел днем 16 февраля в деревне Климовка Гомельского района. Водитель Mazda, заметив экипаж ГАИ, резко свернул на ближайшую улицу и увеличил скорость. Началось преследование, но вскоре авто нарушителя завязло в деревенском бездорожье. За рулем оказался 17-летний местный бесправник.

— Дяденьки, я больше так не буду! — взывает юноша на видео и просит его отпустить.

Инспекторы составили на нарушителя два административных протокола, а автомобиль доставили на охраняемую стоянку.

 
 
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Инспекторы составили на нарушителя два административных протокола, а автомобиль доставили на охраняемую стоянку.
 
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