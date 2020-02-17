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«Дяденьки, ну отпустите меня». В Гомельском районе после погони задержали 17-летнего бесправника
Источник материала: Tut.by
В Гомельском районе водитель Mazda решил не останавливаться по требованию инспекторов. Пришлось догонять. Чем все закончилось,
Инцидент произошел днем 16 февраля в деревне Климовка Гомельского района. Водитель Mazda, заметив экипаж ГАИ, резко свернул на ближайшую улицу и увеличил скорость. Началось преследование, но вскоре авто нарушителя завязло в деревенском бездорожье. За рулем оказался 17-летний местный бесправник.
— Дяденьки, я больше так не буду! — взывает юноша на видео и просит его отпустить.
Инспекторы составили на нарушителя два административных протокола, а автомобиль доставили на охраняемую стоянку.
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Инспекторы составили на нарушителя два административных протокола, а автомобиль доставили на охраняемую стоянку.
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