«Дяденьки, ну отпустите меня». В Гомельском районе после погони задержали 17-летнего бесправника

Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе водитель Mazda решил не останавливаться по требованию инспекторов. Пришлось догонять. Чем все закончилось, рассказали в ГАИ.





Инцидент произошел днем 16 февраля в деревне Климовка Гомельского района. Водитель Mazda, заметив экипаж ГАИ, резко свернул на ближайшую улицу и увеличил скорость. Началось преследование, но вскоре авто нарушителя завязло в деревенском бездорожье. За рулем оказался 17-летний местный бесправник.

— Дяденьки, я больше так не буду! — взывает юноша на видео и просит его отпустить.

Инспекторы составили на нарушителя два административных протокола, а автомобиль доставили на охраняемую стоянку.