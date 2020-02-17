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Лукашенко пожаловался на шквал критики со стороны России

17.02.2020 15:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко пожаловался на шквал критики со стороны России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что подвергся критике со стороны России из-за ситуации с транзитом нефти через страну.

«Я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ», – сообщил Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, между Минском и Москвой официально закреплена договоренность на поставку 24 млн тонн нефти.

«Вот и все», – резюмировал Лукашенко.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит энергетический диалог с Минском, пишет kommersant.ru.

На вопрос о том, как в Кремле оценивают резкие высказывания белорусского президента, Дмитрий Песков сказал: «Я воздержусь от комментариев. Иногда, действительно, эмоции берут верх».

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что подвергся критике со стороны России из-за ситуации с транзитом нефти через страну.
 
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