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В Осиповичском районе запланирован текущий ремонт автомобильных дорог
17.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Планом реконструкции, ремонта и содержания местных автодорог Могилевской области предусмотрено выделение 1млн. 631 тыс. рублей.
Эти деньги будут использованы для проведения различных работы на 20 объектах, которые сконцентрированы на дорогах Корытное-Деменка-Ясень, Хутор-Гродзянка-Лапичи, подъезде от станции Лапичи к шоссе Борисов-Бобруйск, Крынка-Дараганово-Ковгары, Заболотье-Перерожки-Верейцы, Елизово-Шейпичи, Малая Горожа-Каменичи, Лапичи-Гомоновка.
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Планом реконструкции, ремонта и содержания местных автодорог Могилевской области предусмотрено выделение 1млн. 631 тыс. рублей. Эти деньги будут использованы для...
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