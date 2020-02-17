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В Осиповичском районе запланирован текущий ремонт автомобильных дорог

17.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Планом реконструкции, ремонта и содержания местных автодорог Могилевской области  предусмотрено выделение 1млн. 631 тыс. рублей.

Эти деньги будут использованы для проведения различных работы на 20 объектах, которые сконцентрированы на дорогах Корытное-Деменка-Ясень, Хутор-Гродзянка-Лапичи, подъезде от станции Лапичи к шоссе Борисов-Бобруйск, Крынка-Дараганово-Ковгары, Заболотье-Перерожки-Верейцы, Елизово-Шейпичи, Малая Горожа-Каменичи, Лапичи-Гомоновка.

 
 
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Планом реконструкции, ремонта и содержания местных автодорог Могилевской области  предусмотрено выделение 1млн. 631 тыс. рублей. Эти деньги будут использованы для...
 
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