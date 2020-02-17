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Новый KIA Sorento полностью рассекречен на официальных снимках

17.02.2020 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После многочисленных тизеров и эскизов компания KIA наконец-то показала кроссовер Sorento нового поколения. Правда, пока обнародована лишь первая порция официальных снимков экстерьера и салона машины — на фирме не обнародовали даже основные параметры нового кроссовера.


Пресс-релиз посвящен в основном описанию внешности четвертого поколения Sorento, дизайнеры которого руководствовались концепцией «изящной смелости». В облике заметны более острые линии кузова, увеличен наклон стоек крыши, укорочены передний и задний свесы, решетка радиатора стала крупнее, а фары скомбинированы со светодиодными дневными ходовыми огнями.


Сообщается, что колесная база у Sorento стала больше, увеличилась и длина капота — передние стойки крыши смещены назад, на 30 мм относительно передней оси.


Описывая салон нового Sorento, корейцы говорят о «новом поколении интерьерного дизайна KIA». В отделке использованы металлические элементы, кожа и рельефные поверхности «с эффектом натурального дерева». Виртуальная комбинация приборов — с 12,3-дюймовым дисплеем, а мультимедиа-система получила новый широкоформатный экран диагональю 10,25 дюйма.


Появится новый блок управления «климатом» и вращающаяся шайба селектора трансмиссии вместо рычага у нынешнего Sorento. Сохранится и возможность трансформации салона для организации трех рядов посадочных мест.


Что касается техники, то все подробности корейцы по-прежнему держат в секрете. Ранее сообщалось, что для нового Sorento предложат в общей сложности шесть вариантов силовых установок, включая 2,5-литровый бензиновый «атмосферник», турбомоторы объемом 2 л и 2,5 л, 2,2-литровый дизель и гибридные версии с комбинацией 1,6-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя.


Мировая премьера нового Sorento состоится 3 марта на Женевском автосалоне. Там-то и узнаем всю недостающую информацию о новинке.

 
 
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После многочисленных тизеров и эскизов компания KIA наконец-то показала кроссовер Sorento четвертого поколения.
 
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