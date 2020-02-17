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Более 130 талантливых спортсменов Гродненского региона стали лауреатами областной стипендии

17.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 130 талантливых спортсменов Гродненского региона стали лауреатами областной стипендии

Более 130 стипендий назначены талантливым спортсменам в Гродненской области. Список стипендиатов был сегодня утвержден на сессии Гродненского областного Совета депутатов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик.

На выплаты будет направлено свыше Br400 тыс. из областного бюджета. «Стипендиаты — ведущие атлеты, которые как минимум стали призерами на национальных чемпионатах, успешно выступают на международных стартах, а также претендуют на участие в Олимпийских играх», — отметил Олег Андрейчик. Он сообщил, что списки утверждаются раз в полгода: чтобы остаться в числе стипендиатов, необходимо продолжать успешные выступления.

«Прошедший год стал удачным для гродненского спорта. На чемпионатах мира и Европы, этапах Кубка мира завоевано около 100 медалей. Это рекордный показатель. Для сравнения: в 2018 году было завоевано около 70 наград. Появляются новые таланты, которые необходимо поддерживать», — рассказал Олег Андрейчик.

В 2020 году главным стартом станут летние Олимпийские игры в Токио. Подготовку к ним ведут 49 спортсменов региона, представляющие 13 видов спорта. Уже завоевано 7 олимпийских лицензий, однако по многим видам борьба за путевки на главные старты четырехлетия сейчас в самом разгаре.

https://www.belta.by/

 
 
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Более 130 стипендий назначены талантливым спортсменам в Гродненской области. Список стипендиатов был сегодня утвержден на сессии Гродненского областного Совета...
 
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