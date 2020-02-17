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Более 130 талантливых спортсменов Гродненского региона стали лауреатами областной стипендии
17.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Более 130 стипендий назначены талантливым спортсменам в Гродненской области. Список стипендиатов был сегодня утвержден на сессии Гродненского областного Совета депутатов, сообщил корреспонденту
На выплаты будет направлено свыше Br400 тыс. из областного бюджета. «Стипендиаты — ведущие атлеты, которые как минимум стали призерами на национальных чемпионатах, успешно выступают на международных стартах, а также претендуют на участие в Олимпийских играх», — отметил Олег Андрейчик. Он сообщил, что списки утверждаются раз в полгода: чтобы остаться в числе стипендиатов, необходимо продолжать успешные выступления.
«Прошедший год стал удачным для гродненского спорта. На чемпионатах мира и Европы, этапах Кубка мира завоевано около 100 медалей. Это рекордный показатель. Для сравнения: в 2018 году было завоевано около 70 наград. Появляются новые таланты, которые необходимо поддерживать», — рассказал Олег Андрейчик.
В 2020 году главным стартом станут
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Более 130 стипендий назначены талантливым спортсменам в Гродненской области. Список стипендиатов был сегодня утвержден на сессии Гродненского областного Совета...
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