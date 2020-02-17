Новости экономики за 17.02.2020

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько продуктов отечественного производства должно быть на полках магазинов? Когда из общепита окончательно исчезнет пластиковая посуда, и какую новинку предложил национальный аэропорт для экономии времени пассажиров? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году из общепита Беларуси может полностью исчезнуть пластиковая посуда





МАРТ ПОДГОТОВИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ДОКТРИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Антимонопольное ведомство рекомендует субъектам торговли увеличить продажи отечественных продовольственных товаров. Их удельный вес в общем объеме розницы должен превысить 85 %.

В министерстве одобрили рекомендации по соблюдению Доктрины национальной продовольственной безопасности. Одним из важнейших элементов определено поддержание ценовой стабильности. Для этого производителям и поставщикам предлагается ограничить предел повышения отпускных цен. По итогам года он должен быть не выше прогнозного уровня базовой инфляции, то есть 4 %. Кроме того, совокупный размер любых вознаграждений и бонусов рекомендуется ограничить 5 % от стоимости товара.

В Национальном аэропорту Минск начали действовать электронные посадочные талоны





В МИНСКЕ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ»

В Минске первый раз в 2020 году проиндексировали чеки «Жилье». Новое значение установлено в размере 14,733 рубля. Такой индекс рассчитывается на основании статистики стоимости квадратного метра общей площади, строящегося с господдержкой, в сравнении с аналогичной стоимостью на 31 декабря 1991 года. Чеки можно использовать для покупки, строительства и реконструкции жилья, в том числе для погашения кредитов, взятых на эти цели.