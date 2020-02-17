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Новости экономики за 17.02.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сколько продуктов отечественного производства должно быть на полках магазинов? Когда из общепита окончательно исчезнет пластиковая посуда, и какую новинку предложил национальный аэропорт для экономии времени пассажиров? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МАРТ ПОДГОТОВИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ДОКТРИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Антимонопольное ведомство рекомендует субъектам торговли увеличить продажи отечественных продовольственных товаров. Их удельный вес в общем объеме розницы должен превысить 85 %.
В министерстве одобрили рекомендации по соблюдению Доктрины национальной продовольственной безопасности. Одним из важнейших элементов определено поддержание ценовой стабильности. Для этого производителям и поставщикам предлагается ограничить предел повышения отпускных цен. По итогам года он должен быть не выше прогнозного уровня базовой инфляции, то есть 4 %. Кроме того, совокупный размер любых вознаграждений и бонусов рекомендуется ограничить 5 % от стоимости товара.
В МИНСКЕ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ»
В Минске первый раз в 2020 году проиндексировали чеки «Жилье». Новое значение установлено в размере 14,733 рубля. Такой индекс рассчитывается на основании статистики стоимости квадратного метра общей площади, строящегося с господдержкой, в сравнении с аналогичной стоимостью на 31 декабря 1991 года. Чеки можно использовать для покупки, строительства и реконструкции жилья, в том числе для погашения кредитов, взятых на эти цели.
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Новости Беларуси. Сколько продуктов отечественного производства должно быть на полках магазинов? Когда из общепита окончательно исчезнет пластиковая посуда, и...
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