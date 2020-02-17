В Минске построят крытый лыжный манеж со спуском для сноубордов и катком

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пишет TUT.BY. Предполагается, что манеж будет возведен за зданием Верховного суда. Планируется, что даже в летний зной внутри помещения будет поддерживаться температура в -4°С,TUT.BY. Предполагается, что манеж будет возведен за зданием Верховного суда.





Размеры его будут около 150 на 90 метров, а площадь составит около 23 тыс. кв. м. Внутри манежа планируется проложить трассу длиной 1,35 км, которая будет состоять из трех уровней, также здесь расположится спуск для сноуборда высотой 13,2 метра и площадка для катания на коньках площадью около 300 кв. м.





Снег в манеже будет вырабатываться снежными генераторами, а трассу будут подготавливать дизельным ратраком.





Планируется, что помимо спортивных объектов, в манеже будут организованы пункты прокатов, кафе, тренажерный зал и место для проведения мероприятий.





Одновременно в лыжном манеже смогут находиться до 365 человек.





Мингорисполком уже одобрил предпроектную визуализацию. В ближайшее время застройщики преступят к разработке проекта.







