Беларусбанк сокращает срок рассрочки по карте «Магнит» и урезает комиссию для магазинов-партнеров

Источник материала: Tut.by

Беларусбанк с 18 февраля вводит существенные изменения по карте рассрочки «Магнит». Банк сокращает период рассрочки, а также пересматривает размер комиссии, которую ему перечисляет магазин-партнер за продажу товара или услуги по такой карте.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Максимальный период рассрочки теперь будет составлять 4 месяца (до изменений — 12 месяцев).

Банк также вводит новый размер кэшбэка (возврата денежных средств), который начисляется при совершении покупки в магазине-партнере банка при расчете картой «Магнит» за счет собственных средств. Ранее максимальный кэшбэк составлял 12%, а будет 3%.

Другие банки также вводят изменения как по кредитам, которые предполагают рассрочку, так и по картам рассрочки. К примеру, по карте «Халва» от МТБанка сейчас максимальный срок рассрочки составляет 18 месяцев (ранее — до 24 месяцев).

Пересмотрел условия Paritetbank: если раньше сроки беспроцентного кредита по «Любимой карте рассрочки» были до 12 месяцев, то сейчас — от 1 до 3 месяцев в зависимости от магазина.

О новых условиях по «Смарт-карте» ранее рассказал Банк Дабрабыт: теперь рассрочка предоставляется на 1−5 месяцев, а не на 24, как было раньше.

Карта рассрочки ВТБ Банка «Черепаха» теперь предлагает максимальный срок возврата денег без уплаты процентов на 12 месяцев, ранее было 24 месяца.

По имеющейся у нас информации, на следующей неделе изменятся условия и по карте рассрочки «Магнит» от Беларусбанка.

Таким образом, на данный момент рассрочку на 18 месяца пока предлагает только «Карта покупок» от Белгазпромбанка (при акционных предложениях срок рассрочки может достигать до 24 месяцев).

Ранее в конце января банки начали пересматривать условия для тех, кто хочет покупать товары в рассрочку. В частности, Приорбанк сократил срок, в течение которого можно не платить проценты за покупки, а Беларусбанк перестал принимать заявки на выдачу рассрочки.

Беларусбанк также сократил комиссию для магазинов

Беларусбанк также вводит изменения по картам рассрочки изменения и для магазинов-партнеров. Размер вознаграждения, которое банк получает от торговли, сократили до 4% от стоимости товара или услуги (ранее была до 17% при условии, что у магазина был заключен договор эквайринга).

«Говорят — «так бесплатно же». Глава Нацбанка — об изменениях по картам рассрочки

Напомним, в начале года банки получили от Нацбанка письмо, в котором говорилось, что при приобретении товаров или услуг в рассрочку (в том числе по картам рассрочки) размер вознаграждения, которое банки получают от торговли, может превышать 30%.

Регулятор рекомендовал банкам ограничить размер любого вознаграждения (тарифа, комиссии, бонуса, платы), которое банк получает от торговли, 4% от стоимости товара или услуги, которые приобретаются в рассрочку. Банки прогнозировали, что срок, на который товар выдается в рассрочку, сократится до 3−5 месяцев. На более продолжительное время растягивать выплаты банкам будет не так выгодно.