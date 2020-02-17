ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семья девочки из Пинска, у которой обнаружен ВИЧ: «Папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру»

17.02.2020 20:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Случай, который всколыхнул всю Беларусь. В Пинске у годовалой девочки в здоровой многодетной семье обнаружили ВИЧ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родители обратились в Следственный комитет, чтобы разобраться, как такое произошло и могут ли быть виновны медучреждения города, где девочка лечилась и наблюдалась. Наши корреспонденты попытались собрать полную картину произошедшего.

Семья девочки из Пинска, у которой обнаружен ВИЧ: «Папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру»

Я по ней очень сильно скучаю. Раньше, когда с Мирой что-то случилось и она просто лежала, ее колотило. Мы не знаем, что с ней случилось. Потом папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру.

Семья девочки из Пинска, у которой обнаружен ВИЧ: «Папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру»

Восьмилетний Сережа с ужасом вспоминает то воскресенье, когда маленькую Миру забрала скорая. Уже несколько недель он видит сестричку только с экрана телефона, куда каждый вечер папа сбрасывает свежие фото и делится новостями. Сегодня за состоянием девочки следят медики инфекционной больницы. В Минск малышку госпитализировали в начале февраля. Папа поговорил с нами по телефону.

Семья девочки из Пинска, у которой обнаружен ВИЧ: «Папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру»

Иван Дыдышко, папа девочки:
Я вообще был поражен этими словами, что у меня дочь заражена ВИЧ. У меня ни аппетита не было, ничего. Я три дня не мог, ходил, просто не мог ничего есть. Я не мог это осмыслить.

В семье, где растут четверо мальчишек, появления маленькой принцессы ждали с нетерпением. Малышка родилась 28 февраля в пинском роддоме. Про таких детей говорят «крепенькая» – весом 4 400.

Семья девочки из Пинска, у которой обнаружен ВИЧ: «Папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру»

Из-за родовой травмы – у Мирославы была сломала ключица – девочка первые три недели своей жизни провела в больнице. Позже в августе у Миры случилась детская сыпь, и снова больница. В октябре столкнулись с плохими анализами. Обследования у гематолога, кардиолога ничего не показали. Тогда в кабинете инфекциониста и прозвучал страшный диагноз – ВИЧ.

Не клеймо, а просто диагноз. Почему СПИД не стоит называть «чумой XXI века»

Три повторных теста показали положительный результат. Мама, папа и четверо детей тут же сдали анализы – все здоровы. Как же так вышло? Чтобы получить ответ на свой вопрос, Светлана обратилась в Следственный комитет.

Семья девочки из Пинска, у которой обнаружен ВИЧ: «Папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру»

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Семья маленькой Мирославы предполагает, что заражение произошло в одном из медучреждений города – родильном доме или детской больнице, где девочка провела достаточно долгое время. Так ли это или причина кроется в другом – предстоит разобраться следствию.

Семья девочки из Пинска, у которой обнаружен ВИЧ: «Папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру»

Следователи ведут допросы свидетелей и медиков, работают с документами. Каждая манипуляция медперсонала – от кормления до инвазивных вмешательств – фиксируется в картах пациента и дублируется в журналы на постах.

Семья девочки из Пинска, у которой обнаружен ВИЧ: «Папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру»

Николай Телятицкий, главный врач Пинской детской больницы:
Мы очень все заинтересованы установить, так скажем, характер источника и пути передачи данной инфекции в целом. Я не имею ввиду только наше учреждение одно, а в целом. Мы можем с вами даже не догадываться или иметь предположения определенные. Но в то же время все должно быть доказуемо. Поэтому еще раз повторю: ведется следствие, и я не уполномочен больше какой-то информации вам говорить.

Семья девочки из Пинска, у которой обнаружен ВИЧ: «Папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру»

Кроме Следственного комитета свое расследование ведет комиссия Минздрава.

Заражение младенца ВИЧ в Пинске. Что об этом говорят мама девочки и министр здравоохранения

Жизнь этой семьи навсегда разделилась на «до» и «после».

Семья девочки из Пинска, у которой обнаружен ВИЧ: «Папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру»

Семья девочки из Пинска, у которой обнаружен ВИЧ: «Папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру»

Единственно важно здоровье малышки.

Мама ВИЧ-инфицированной девочки из Пинска: «Надеемся, а вдруг где-то покажет отрицательный»

Маленькая Мирослава сегодня чувствует себя немного лучше. Анемия – состояние, при котором снижается количество эритроцитов и гемоглобина – уже позади. Но так эффективно и быстро удается побороть далеко не все симптомы.

Семья девочки из Пинска, у которой обнаружен ВИЧ: «Папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру»

Иван Дыдышко:
У нее пошла сыпь на какое-то лекарство, аллергия, ее три дня капали, после капельницы немножко пошло на улучшение. Сейчас немного стабилизировалось, начали давать препараты на терапию, именно на инфекцию.

Семья девочки из Пинска, у которой обнаружен ВИЧ: «Папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру»

Завтра у Мирославы возьмут очередные анализы, по результатам которых появятся ответы на многие вопросы. Помогло ли лекарство, уменьшилась ли вирусная нагрузка и пошла ли на пользу первая неделя терапии. И только после врачи смогут дать прогноз на долгожданную выписку.

Семья девочки из Пинска, у которой обнаружен ВИЧ: «Папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру»

Что-то сделаем для Миры. Повесим игрушки.

Люди в материале: Иван Дыдышко, Кристина Протосовицкая, Николай Телятицкий

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Случай, который всколыхнул всю Беларусь. В Пинске у годовалой девочки в здоровой многодетной семье обнаружили ВИЧ, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почти, как у АПЛ! Федерация футбола представила новую заставку к трансляциям чемпионата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика