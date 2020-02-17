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Семья девочки из Пинска, у которой обнаружен ВИЧ: «Папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Случай, который всколыхнул всю Беларусь. В Пинске у годовалой девочки в здоровой многодетной семье обнаружили ВИЧ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Родители обратились в Следственный комитет, чтобы разобраться, как такое произошло и могут ли быть виновны медучреждения города, где девочка лечилась и наблюдалась. Наши корреспонденты попытались собрать полную картину произошедшего.
Я по ней очень сильно скучаю. Раньше, когда с Мирой что-то случилось и она просто лежала, ее колотило. Мы не знаем, что с ней случилось. Потом папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру.
Восьмилетний Сережа с ужасом вспоминает то воскресенье, когда маленькую Миру забрала скорая. Уже несколько недель он видит сестричку только с экрана телефона, куда каждый вечер папа сбрасывает свежие фото и делится новостями. Сегодня за состоянием девочки следят медики инфекционной больницы. В Минск малышку госпитализировали в начале февраля. Папа поговорил с нами по телефону.
Иван Дыдышко, папа девочки:
В семье, где растут четверо мальчишек, появления маленькой принцессы ждали с нетерпением. Малышка родилась 28 февраля в пинском роддоме. Про таких детей говорят «крепенькая» – весом 4 400.
Из-за родовой травмы – у Мирославы была сломала ключица – девочка первые три недели своей жизни провела в больнице. Позже в августе у Миры случилась детская сыпь, и снова больница. В октябре столкнулись с плохими анализами. Обследования у гематолога, кардиолога ничего не показали. Тогда в кабинете инфекциониста и прозвучал страшный диагноз – ВИЧ.
Три повторных теста показали положительный результат. Мама, папа и четверо детей тут же сдали анализы – все здоровы. Как же так вышло? Чтобы получить ответ на свой вопрос, Светлана обратилась в Следственный комитет.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Следователи ведут допросы свидетелей и медиков, работают с документами. Каждая манипуляция медперсонала – от кормления до инвазивных вмешательств – фиксируется в картах пациента и дублируется в журналы на постах.
Николай Телятицкий, главный врач Пинской детской больницы:
Кроме Следственного комитета свое расследование ведет комиссия Минздрава.
Жизнь этой семьи навсегда разделилась на «до» и «после».
Единственно важно здоровье малышки.
Маленькая Мирослава сегодня чувствует себя немного лучше. Анемия – состояние, при котором снижается количество эритроцитов и гемоглобина – уже позади. Но так эффективно и быстро удается побороть далеко не все симптомы.
Иван Дыдышко:
Завтра у Мирославы возьмут очередные анализы, по результатам которых появятся ответы на многие вопросы. Помогло ли лекарство, уменьшилась ли вирусная нагрузка и пошла ли на пользу первая неделя терапии. И только после врачи смогут дать прогноз на долгожданную выписку.
Что-то сделаем для Миры. Повесим игрушки.
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Семья девочки из Пинска, у которой обнаружен ВИЧ: «Папа вызвал скорую, мы сидели в комнате плакали за Миру»
Новости Беларуси. Случай, который всколыхнул всю Беларусь. В Пинске у годовалой девочки в здоровой многодетной семье обнаружили ВИЧ, сообщили в программе Новости...
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